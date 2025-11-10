ICONSPORT_276732_0238
benoit bastien - arbitre Ligue 1

L'OL et l'OM s'associent et crient au complot arbitral

OL10 nov. , 13:00
parClaude Dautel
8
Malgré leur rivalité totale, les supporters lyonnais et marseillais sont sur la même longueur d'onde depuis dimanche soir, les arbitres en veulent à l'OL et à l'OM. Benoit Bastia a réussi un vrai miracle en permettant cela.
La colère était grande dans le camp lyonnais après la défaite contre le PSG, la séquence finale allant de l'expulsion de Tagliafico jusqu'au but victorieux de Neves pour le PSG étant le détonateur. Dans le camp de l'OL, tout le monde est monté au créneau pour mettre sur le dos de Benoit Bastien la responsabilité de cette défaite, le défenseur argentin de l'Olympique Lyonnais allant même jusqu'à relever quatre fautes décisives de l'arbitre. Et cela même si le champion du monde intègre sa faute qui méritait clairement un jaune, le deuxième, et donc son expulsion. Mais si du côté de Lyon, on voyait là le pouvoir du Paris Saint-Germain, un an après le show Textor, certains supporters de l'Olympique de Marseille ont emboîté le pas de leurs homologues lyonnais, la victoire du PSG permettant au club de la capitale de repasser devant l'OM.
Influenceur marseillais très connu sur les réseaux sociaux, Vincenzo Tommasi a ironisé en illustrant une photo montage de Benoit Bastien avant le maillot du PSG recevant le trophée d'homme du match : « Benoît Bastien est votre homme du match Essilor ». De son côté, le compte @BeOM est lui aussi persuadé que les arbitres français déraillent : « L’arbitrage de ce soir est une nouvelle fois catastrophique et a une nouvelle fois décidé du résultat d’un match. Encore une fois, ce sera silence radio de la part des instances qui n’assumeront jamais qu’il y’a un problème avec l’arbitrage en France. Encore une fois, l’arbitre en question sera certainement désigné pour arbitrer une belle affiche lors de la prochaine journée. Encore une fois, si un joueur/dirigeants ose monter au créneau et dénoncer cela, il sera sanctionné et ça lui répondra « Touche pas à mon arbitre » Bref, vive le football français ». 
Selon le compte Check VAR Ligue 1, qui ne soutient aucun club, mais étudie seulement les situations ayant éventuellement généré des erreurs arbitrales, avant ce match OL-PSG, l'Olympique Lyonnais était effectivement la formation ayant été le plus lésée avec 2,26 points en moins, mais du côté de l'Olympique de Marseille c'est l'inverse puisque l'OM a 0,60 point de plus que mérité. Enfin, pour conclure le tableau, le Paris Saint-Germain a 0,08 point de plus que logiquement. Autrement dit, seul l'OL peut crier au réellement au scandale, le PSG et l'OM étant plutôt bien traités par les arbitres. D'ici 24 heures, Check Var Ligue 1 va rendre son verdict sur ce Lyon-Paris, il sera alors temps de faire les comptes.
8
Derniers commentaires

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

c'est qui le niak????

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

la main non sifflé et le second but entaché d'une faute, c'est normal que les lyonnais l'est en travers de la gorge. l'expulsion de tagliafico est normale, elle aurait pu arrivée avant. globalement le psg merite sa victoire, dommage que l'on n'en soit encore reduit a parler d'arbitrage

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Bonne idée un Musée, les trophées sont vieux, ils doivent valoir de la thune !!!

Le PSG finira devant l'OM, Vincent Duluc n'a aucun doute

Se faire marcher dessus ? Un tir cadré, 30% possession, le but marqué etant un contre son camp ...mdr ^^ T oses parler de se faire marcher dessus apres votre seule victoire a domicile en 14ans face au PSG, lol

OL : Gonçalo Ramos et un supporter du PSG font exploser la marmite

Les supporters insultent paris dans le match, il chambre sur le but, normal et il a bien fait car il n'a pas insulté les supporters lyonnais 🙂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

