L'OL et l'OM s'associent et crient au complot arbitral

Malgré leur rivalité totale, les supporters lyonnais et marseillais sont sur la même longueur d'onde depuis dimanche soir, les arbitres en veulent à l'OL et à l'OM. Benoit Bastia a réussi un vrai miracle en permettant cela.

La colère était grande dans le camp lyonnais après la défaite contre le PSG, la séquence finale allant de l'expulsion de Tagliafico jusqu'au but victorieux de Neves pour le PSG étant le détonateur. Dans le camp de l'OL, tout le monde est monté au créneau pour mettre sur le dos de Benoit Bastien la responsabilité de cette défaite, le défenseur argentin de l'Olympique Lyonnais allant même jusqu'à relever quatre fautes décisives de l'arbitre. Et cela même si le champion du monde intègre sa faute qui méritait clairement un jaune, le deuxième, et donc son expulsion. Mais si du côté de Lyon, on voyait là le pouvoir du Paris Saint-Germain, un an après le show Textor, certains supporters de l'Olympique de Marseille ont emboîté le pas de leurs homologues lyonnais, la victoire du PSG permettant au club de la capitale de repasser devant l'OM.

Influenceur marseillais très connu sur les réseaux sociaux, Vincenzo Tommasi a ironisé en illustrant une photo montage de Benoit Bastien avant le maillot du PSG recevant le trophée d'homme du match : « Benoît Bastien est votre homme du match Essilor ». De son côté, le compte @BeOM est lui aussi persuadé que les arbitres français déraillent : « L’arbitrage de ce soir est une nouvelle fois catastrophique et a une nouvelle fois décidé du résultat d’un match. Encore une fois, ce sera silence radio de la part des instances qui n’assumeront jamais qu’il y’a un problème avec l’arbitrage en France. Encore une fois, l’arbitre en question sera certainement désigné pour arbitrer une belle affiche lors de la prochaine journée. Encore une fois, si un joueur/dirigeants ose monter au créneau et dénoncer cela, il sera sanctionné et ça lui répondra « Touche pas à mon arbitre » Bref, vive le football français ».