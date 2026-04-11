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L'OL et les arbitres, une décision historique

OL11 avr. , 10:00
parMehdi Lunay
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L'OL reçoit Lorient dimanche soir pour relancer sa saison. Un match capital qui va être atypique puisque l'arbitre sera audible en direct pour les situations avec la VAR. Les Lyonnais espèrent ainsi éviter les décisions étranges.
L'Olympique Lyonnais rêve de voir sa descente aux enfers se stopper dimanche soir. Les Gones restent sur 6 matchs sans victoire en Ligue 1. Cela fait même 9 rencontres sans succès toutes compétitions confondues. Lyon voudra regagner contre Lorient en clôture de la 29e journée. Une tâche loin d'être évidente face à des Merlus en forme en 2026. L'OL devra hausser son niveau, lequel est assez moyen depuis plusieurs semaines. Il faudra aussi un peu de réussite côté arbitral.

Fonseca va enfin comprendre les arbitres

Lyon n'a pas forcément été heureux avec les décisions des arbitres cette saison. Récemment, un penalty avait été accordé à Monaco alors qu'Endrick avait subi un tirage de maillot. Des buts litigieux ont été accordés à l'OM et au PSG contre les Gones. Enfin, le fameux « Ça reste pas, ça glisse » de Stéphanie Frappart à Rennes a aussi marqué les esprits. Le flou a entouré ces coups de sifflet Une incompréhension qui ne devrait pas être possible dimanche soir puisque OL-Lorient sera sonorisé pour les décisions de la VAR. Une innovation saluée par Paulo Fonseca.
« Cela va aider à améliorer l'appréciation des arbitres et c'est donc positif, car les interventions de la vidéo-assistance ont été incroyables cette année (vis-à-vis de Lyon). S'il y a une intervention de la VAR, tout le monde pourra ainsi comprendre. Car nous n'avons pas d'explication de la part de la commission des arbitres s'il n'y a pas d'intervention de la vidéo-assistance, comme cela s'est passé contre nous face à Monaco, et ainsi personne ne comprend », a lâché le technicien rhodanien en conférence de presse. De quoi un peu calmer les tensions entre le staff lyonnais et le corps arbitral français.
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D'ici là on aura fait la difference et on aura de l'avance pour mettre une equipe bis

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8M pour être remplaçant de Paixao pour Traoré c'est correct. 14M pour être titulaire en ARD pour Weah , ça me va aussi. Donc au final on a un titulaire et un bon remplaçant pour 11M de moyenne . C'est correct. Par contre je met un point d'interrogation pour Médina vu sa saison.

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Dans le mot « NON » qu’est qui vous bloque ? le stade même rendu à 60.000 places, restera - trop petit donc NON. - Le coin est exigu Impossibilité de se développer comme le club le souhaiterait … NON, Non et NON !!!

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Tu m’étonnes, plus personne n’en veut même pas les supporters brésilien pour la CDM et encore moins le Real l’année prochaine 🥱

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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