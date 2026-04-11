L'OL et les arbitres, une décision historique

L'OL reçoit Lorient dimanche soir pour relancer sa saison. Un match capital qui va être atypique puisque l'arbitre sera audible en direct pour les situations avec la VAR. Les Lyonnais espèrent ainsi éviter les décisions étranges.

L' Olympique Lyonnais rêve de voir sa descente aux enfers se stopper dimanche soir. Les Gones restent sur 6 matchs sans victoire en Ligue 1 . Cela fait même 9 rencontres sans succès toutes compétitions confondues. Lyon voudra regagner contre Lorient en clôture de la 29e journée. Une tâche loin d'être évidente face à des Merlus en forme en 2026. L'OL devra hausser son niveau, lequel est assez moyen depuis plusieurs semaines. Il faudra aussi un peu de réussite côté arbitral.

Fonseca va enfin comprendre les arbitres

Lyon n'a pas forcément été heureux avec les décisions des arbitres cette saison. Récemment, un penalty avait été accordé à Monaco alors qu'Endrick avait subi un tirage de maillot. Des buts litigieux ont été accordés à l'OM et au PSG contre les Gones. Enfin, le fameux « Ça reste pas, ça glisse » de Stéphanie Frappart à Rennes a aussi marqué les esprits. Le flou a entouré ces coups de sifflet Une incompréhension qui ne devrait pas être possible dimanche soir puisque OL-Lorient sera sonorisé pour les décisions de la VAR. Une innovation saluée par Paulo Fonseca.

« Cela va aider à améliorer l'appréciation des arbitres et c'est donc positif, car les interventions de la vidéo-assistance ont été incroyables cette année (vis-à-vis de Lyon). S'il y a une intervention de la VAR, tout le monde pourra ainsi comprendre. Car nous n'avons pas d'explication de la part de la commission des arbitres s'il n'y a pas d'intervention de la vidéo-assistance, comme cela s'est passé contre nous face à Monaco, et ainsi personne ne comprend », a lâché le technicien rhodanien en conférence de presse. De quoi un peu calmer les tensions entre le staff lyonnais et le corps arbitral français.