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L’OL est devenu la victime préférée du PSG

OL17 avr. , 16:10
parEric Bethsy
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Attendu au Parc des Princes dimanche soir, l’Olympique Lyonnais s’attend forcément à un match difficile. Le Paris Saint-Germain a retrouvé un excellent niveau de jeu. Et l’historique des récentes confrontations n’incite pas à l’optimisme du côté rhodanien.
Ce n’est pas le bon moment pour croiser la route du Paris Saint-Germain. Après son élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions, Liverpool peut confirmer la montée en puissance des Parisiens. Les doutes de la première partie de saison sont déjà loin et le champion d’Europe compte bien enchaîner les victoires jusqu’à la fin de l’exercice. Rien de très rassurant pour son prochain adversaire, à savoir l’Olympique Lyonnais. D’autant que l’historique de leurs récentes confrontations penche largement d’un côté.

L'OL impuissant face au PSG

Toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain a remporté ses six derniers matchs contre les Gones. Pour retrouver la trace d’un succès de l’Olympique Lyonnais, il faut remonter jusqu’au 2 avril 2023, c’était il y a trois ans, lorsqu’un certain Bradley Barcola avait inscrit l'unique but d’une rencontre de Ligue 1 (0-1) au Parc des Princes. C’était l’une des deux seules victoires lyonnaises face au Paris Saint-Germain depuis 2020, période durant laquelle les Parisiens ont remporté 12 de leurs 15 confrontations, y compris une finale de Coupe de la Ligue en 2020 (0-0, 6-5 tab) et une en Coupe de France en 2024 (2-1).
On peut dire que le club francilien a pris l’habitude de faire mal aux Lyonnais. Ce qui explique en partie l’approche de l’entraîneur rhodanien Paulo Fonseca. « Le premier objectif sera de bien défendre face à une équipe avec beaucoup de mobilité. On doit être solides pour ensuite se créer des opportunités d’attaque. On a beaucoup travaillé sur l’aspect défensif. Ce n’est pas différent des autres matchs, si ce n’est la préparation tactique », a annoncé le coach portugais, notamment privé de son capitaine Corentin Tolisso pour ce choc.

Ligue 1

19 avril 2026 à 20:45
Paris Saint Germain
20:45
Olympique Lyonnais
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Tolisso est sur le podium des catins de ligue 1 , que tu le veules ou non!! Ce mec est une plaie sur un terrain pour les arbitres et les adversaires.... Surtout pas un exemple pour les momes!!

OL : Tolisso forfait contre le PSG

Bein oui... Vous étiez a chier en 1er mi temps et a l arentrée d'endrick et tolisso , vous avez accelere 15 minutes et voila quoi... Mais bon, encore une fois je pense que tu DOIS battre sans Tolisso en fait!! enfin bon... Allez il a tres bien géré ton fonseca en bois si tu veux va...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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