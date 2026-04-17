L’OL est devenu la victime préférée du PSG

Attendu au Parc des Princes dimanche soir, l’Olympique Lyonnais s’attend forcément à un match difficile. Le Paris Saint-Germain a retrouvé un excellent niveau de jeu. Et l’historique des récentes confrontations n’incite pas à l’optimisme du côté rhodanien.

Ce n’est pas le bon moment pour croiser la route du Paris Saint-Germain. Après son élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions, Liverpool peut confirmer la montée en puissance des Parisiens. Les doutes de la première partie de saison sont déjà loin et le champion d’Europe compte bien enchaîner les victoires jusqu’à la fin de l’exercice. Rien de très rassurant pour son prochain adversaire, à savoir l’Olympique Lyonnais . D’autant que l’historique de leurs récentes confrontations penche largement d’un côté.

L'OL impuissant face au PSG

Toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain a remporté ses six derniers matchs contre les Gones. Pour retrouver la trace d’un succès de l’Olympique Lyonnais, il faut remonter jusqu’au 2 avril 2023, c’était il y a trois ans, lorsqu’un certain Bradley Barcola avait inscrit l'unique but d’une rencontre de Ligue 1 (0-1) au Parc des Princes. C’était l’une des deux seules victoires lyonnaises face au Paris Saint-Germain depuis 2020, période durant laquelle les Parisiens ont remporté 12 de leurs 15 confrontations, y compris une finale de Coupe de la Ligue en 2020 (0-0, 6-5 tab) et une en Coupe de France en 2024 (2-1).

On peut dire que le club francilien a pris l’habitude de faire mal aux Lyonnais. Ce qui explique en partie l’approche de l’entraîneur rhodanien Paulo Fonseca. « Le premier objectif sera de bien défendre face à une équipe avec beaucoup de mobilité. On doit être solides pour ensuite se créer des opportunités d’attaque. On a beaucoup travaillé sur l’aspect défensif. Ce n’est pas différent des autres matchs, si ce n’est la préparation tactique », a annoncé le coach portugais, notamment privé de son capitaine Corentin Tolisso pour ce choc.