L'OL détruit la concurrence sur le marché des jeunes

L'OL détruit la concurrence sur le marché des jeunes

OL04 juil. , 13:30
parClaude Dautel
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L'Olympique Lyonnais a longtemps eu le meilleur centre de formation d'Europe, preuve que du côté de la capitale des Gaules on sait comment gérer les pépites du football. Et même si désormais l'OL a fait d'autres choix, le club rhodanien veut toujours avoir des jeunes dans son effectif.
Rayan Cherki et surtout Bradley Barcola le démontrent depuis le début du Mondial, les joueurs issus du centre de formation de l'OL ont quelque chose en plus. Même si pour des raisons financières, l'Olympique Lyonnais a été contraint de laisser partir la plupart d'entre eux, la cellule recrutement du club de Michele Kang continue à faire le forcing pour apporter du sang neuf. Depuis qu'il est arrivé à Lyon en provenance de Marseille, Matthieu Louis-Jean s'évertue à dénicher des jeunes talents dont le prix n'a pas encore explosé. Et comme le fait remarquer le compte spécialisé Data OL, le bilan lyonnais sur les joueurs de moins de 20 ans est assez exceptionnel rien qu'en regardant sur l'année écoulée.

L'OL double la mise avec un seul joueur

En effet, depuis l'été 2025, marqué par les exigences économiques que l'on sait, l'Olympique Lyonnais a fait une rafle dans cette catégorie d'âge et sans faire des dingueries financières. « Depuis l’été 2025, l’OL a signé 5 joueurs de 20 ans et moins pour 7.5ME hors bonus ou moins (hors centre de formation) : Noham Kamara (4.1ME), Kaïl Boudache (libre), Afonso Moreira (2ME), Noah Nartey (7.5ME) et Julien Duranville (5ME) Total : 18.6ME », détaille Data OL. Autrement dit, la seule vente d'Afonso Moreira à Leverkusen pour un montant pouvant atteindre 33,6ME, dont 4,1ME de bonus a permis à l'Olympique Lyonnais d'encaisser le double du prix payé pour la totalité des cinq joueurs.
Autrement dit, non seulement sportivement l'opération a été bonne, car l'Olympique Lyonnais s'est tout de même classé quatrième de Ligue 1 avec son effectif, et peut viser la Ligue des champions, mais en plus financièrement tout cela est déjà rentabilisé. On est loin des coups de folie de John Textor, lequel a clairement surpayé des joueurs pour des motifs qui restent souvent obscures.
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En effet Mc Court est plus que jamais ouvert à une vente, et aux dernières nouvelles, ce serait bien l'Arabie Saoudite qui serait le futur acquéreur de l'OM , car vu la nouvelle offre astronomique sur la table , Mac Court est sur le point de céder pour financer son futur projet, Project Liberty .."money talks" ! Et il se dit aussi , de source sûre , parmi des membres du consortium et parmi les proches de Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane , que Jacques-Henry Eyraud serait aussi sur la short list pour occuper le poste de Président de l'OM.Et tous les démentis, les "contre feu" ,sont là pour détourner les regards, et ainsi éviter les fuites et les indiscrétions, toujours néfastes à la finalisation de ce genre de négociations....

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VENTE GREENWOOD : Un RMIste et un chômeur colocataires Marseillais : " -- Moi Greenwood j'en demande 80 millions pas moins ! - Non faut être réaliste ... moi à 60 millions , je le laisse partir, on a plus un rond ! " "- Oh la la ... ça me fais penser .... on peut toujours pas payer le loyer de la coloc !!! 😂🤣

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Et heureusement !!! Non mais au secours. C'est quoi cette piste DÉGUEULASSE !? jamais de la vie !

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