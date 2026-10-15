L’OL cherche un pigeon à 50 millions d’euros

Une rumeur folle court en Italie, sur l'intérêt de la Juventus pour Pavel Sulc cet hiver. La somme exigée par l'OL a de quoi faire peur.

Sans être en aussi grand danger que l’OM actuellement, l’OL a tout de même des exigences à respecter face à la DNCG. Et cela n’a pas totalement été le cas l’été dernier. Les ventes de Moreira et Fofana ont permis de faire entrer de l’argent dans les caisses, mais l’élimination de la Ligue des Champions a fait très mal, et la masse salariale n’a pas baissé.

Une autre vente copieuse est attendue pour cet hiver, pour continuer à faire entrer de l’argent dans les caisses du club de Michele Kang. Et selon TuttoJuve, la cible parfaite se nomme Pavel Sulc. L’attaquant tchèque a été la révélation de la saison dernière, marchant sur l’eau avec son efficacité offensive et son flair rapidement devenu légendaire. Il a été très courtisé l’été dernier, Aston Villa et l’Atlético de Madrid venant aux renseignements, tout comme la Juventus.

Sulc, une Coupe du monde ratée

Et selon le média piémontais, la Vieille Dame est prête à passer à l’action au mois de janvier. Mais là où les choses se compliquent, c’est que TuttoJuve cite des sources françaises, évoquant une demande à hauteur de 50 ME de la part de l’OL. Un prix assourdissant, qui démontre surtout une volonté d’entamer les négociations sur des bases élevées. Le vendre à un prix approchant les 50 millions d’euros parait difficile à imaginer pour un joueur qui valait entre 20 et 25 ME au début de l’été, et a manqué sa Coupe du monde avant de connaitre un début de saison décevant.

Toutefois, Pavel Sulc a de la ressource, et s’il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets cette saison, il est l’un des meilleurs passeurs de Ligue 1 avec déjà trois offrandes. Cela lui permet de rester dans le viseur de la Juventus, qui suit de toute façon de près les performances de l’OL en raison de la présence de Loïs Openda dans l’effectif.