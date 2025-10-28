ICONSPORT_272079_0001
L'OL avec Molebe et Rodriguez contre Paris

parCorentin Facy
Paulo Fonseca a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour la réception du Paris FC mercredi soir. En l'absence de Fofana, les jeunes Rodriguez et Molebe sont appelés en renfort. Blessé depuis le déplacement à Rennes, Descamps est lui de retour.
