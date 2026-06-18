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TV : Ecosse - Maroc, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Mondial 202618 juin , 16:00
parEric Bethsy
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Après son nul encourageant face au Brésil (1-1) dimanche, le Maroc va disputer son deuxième match du Mondial 2026 contre l'Ecosse dans la nuit de vendredi à samedi. Une rencontre capitale pour la qualification.

Quelle heure pour Ecosse - Maroc ?

Leader de ce groupe C, l'Ecosse, qui avait dominé Haïti (1-0) dimanche, peut déjà valider son billet pour les 16es de finale. Une nouvelle victoire dans la nuit de vendredi à samedi à minuit ferait le bonheur des Ecossais au Gillette Stadium à Foxborough, près de Boston.

Sur quelles chaînes suivre Ecosse - Maroc ?

Ceux qui feront le choix d'écourter leur nuit auront le choix. Pour suivre cette rencontre arbitrée par l'Ouzbek Ilgiz Tantashev, les fidèles de la Coupe du monde pourront s'installer devant M6, ou opter pour beIN Sports qui diffuse l'intégralité de la compétition.

Les compos probables d'Ecosse - Maroc :

Cinq jours après l'entrée en lice de son équipe, le sélectionneur écossais Steve Clarke devrait opter pour un onze très proche de celui qui avait débuté contre Haïti. Les cadres Andy Robertson, Scott McTominay et John McGinn sont attendus au coup d'envoi.
La compo probable de l'Ecosse : Gunn - Hickey, Hendry, Hanley, Robertson - Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn - Shankland, Adams.
Il n'y a pas non plus de grands changements annoncés chez les Lions de l'Atlas. Etincelant contre le Brésil, le jeune Lillois Ayyoub Bouaddi va sûrement conserver sa place dans l'entrejeu aux côtés de Neil El Aynaoui et d'Azzedine Ounahi. On devrait également retrouver le Parisien Achraf Hakimi, capitaine et indiscutable au poste de latéral droit.
La compo probable du Maroc : Bounou - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi - Brahim Diaz, Saibari, El Khannouss.

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avec des tickets resto comme budget ? arretez avec vos titres en bois, ce site c'est fou sans deconner

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