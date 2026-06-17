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Tyler Morton - Olympique Lyonnais

L'OL a un Xabi Alonso dans le vestiaire

OL17 juin , 15:30
parQuentin Mallet
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Arrivé en provenance de Liverpool contre un chèque de 10 millions d'euros lors du mercato estival 2025, Tyler Morton a réussi une saison brillante sous les couleurs de l'OL. Au quotidien, il essaye de s'inspirer de légendes comme Xabi Alonso pour améliorer son jeu.
Pourtant considéré comme un très gros espoir de Liverpool, Tyler Morton a été poussé vers la sortie par son club formateur qui ne parvenait pas à lui accorder un temps de jeu conséquent. L'OL en a profité et a sorti 10 millions d'euros pour doubler toute la concurrence. Un pari réussi aussi bien sur le plan financier, puisqu'il vaut aujourd'hui 30 millions d'euros selon Transfermarkt, que sur le plan sportif, lui qui sort d'une saison à 43 matchs, 2 buts et 3 passes décisives.
Son impact dans l'entrejeu a considérablement transformé la formation de Paulo Fonseca, et il s'efforce de s'améliorer jour après jour en s'inspirant des plus grands milieux du football moderne comme Xabi Alonso.
T. Morton

T. Morton

EnglandAngleterre Âge 23 Milieu

Ligue 1

2026/2027
Matchs0
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Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Club Friendlies 3

2026
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Tyler Morton est un fan absolu des passes de Xabi Alonso

« Xabi Alonso mon idole et mon inspiration ? Oui, quand j'étais très petit, mon père et moi allions au parc près de la maison pour faire des passes à la Xabi Alonso. J'ai travaillé sur ça depuis que j'ai 6 ou 7 ans. C'est toujours ce que je fais et c'est comme ça que je veux jouer au football. J'aime faire de longues passes, mais avec style, avec technique, parce que c'est ma qualité première. Quand tu es confiant et que tu joues bien, ces passes sont incroyables. Pour moi, Xabi Alonso est l'idole principale dans la catégorie de passes », a déclaré Tyler Morton dans un entretien accordé à Olympique-et-Lyonnais.
Une chose est sûre, avoir passé sa formation à Liverpool est un atout précieux pour lui, lui qui a pu voir un Trent Alexander-Arnold à l'oeuvre, et qui peut s'inspirer de grandes légendes des Reds comme Xabi Alonso, justement, ou Steven Gerrard.
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Ligue 1

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