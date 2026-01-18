L'OL a très peur, ses ex reviennent

J espère que lens vont gagner, ils ont pas la coupe d europe a gérer et ca serait bien qui refont le même coup que Montpellier
La meilleure ambiance d europe c'est le vélodrome qui rivalise avec Dortmund, y a autant de décibel , sur la sonorisation le vélodrome a étais bien conçu
Bientôt Lens marseille on verra bien le résultat entre les nordiste et le ricain milliardaire
Ambiance...a la 40 ème minute il y a plus un bruit....😬🤨
Au niveau ambiance non
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
🔴 𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🔵 ⚽ #OLSB29 📆 J18 @Ligue1 ⌚ 20:45 🏟 @GroupamaStadium 🎉 📺@ligue1plus 🎟️ Vos places 👉 billetterie.ol.fr/fr/catalogue/m… ▶ Avant-Match dès 20:15 sur @OLPLAY_Officiel et YouTube Allez les Gones 🦁