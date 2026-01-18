ICONSPORT_281326_0268
Romain Del Castillo

L'OL a très peur, ses ex reviennent

OL18 janv. , 14:00
Mehdi Lunay
0
L'OL peut se rapprocher du podium en cas de succès sur Brest dimanche. Un match qui ne sera pas simple pour autant. Le club breton est en grande forme et les anciens lyonnais veulent jouer un mauvais tour aux Gones.
La Ligue des champions n'est plus du tout inaccessible pour l'Olympique Lyonnais. Contraint de réaliser de grosses économies l'été dernier, le club rhodanien n'était pas forcément favori pour jouer les premiers rôles. Cinq mois plus tard, l'OL peut s'installer dans le top 4 qualificatif pour la C1. Avec la défaite de Lille vendredi, il ne manque qu'un succès contre Brest dimanche pour y parvenir. Ce match ne sera pas une formalité puisque les Bretons restent sur quatre succès sur les cinq derniers matchs en Ligue 1. De plus, ils débarquent dans le Rhône avec des joueurs familiers de l'OL.

Del Castillo veut plomber l'ambiance

Quatre joueurs brestois sont passés par Lyon dans un passé récent. Si Mama Baldé sera absent pour blessure, les trois autres seront présents. Il s'agit de Pathé Mboup, Lucas Tousart et Romain Del Castillo. Ce dernier sera à surveiller selon L'Equipe. Meilleur buteur de Brest en Ligue 1 avec 6 buts, il veut battre son record annuel de 8 buts. Une marque réalisée lors de la saison 2023-2024, laquelle avait vu les Pirates finir troisièmes du championnat et Del Castillo inscrire un doublé au Groupama Stadium (victoire épique 4-3 de l'OL).
En forme depuis plusieurs semaines, le joueur lancé en professionnel par les Gones aura en plus le soutien de ses proches selon le quotidien sportif. Originaires de Mions dans la métropole lyonnaise, ils seront une quinzaine à garnir les tribunes du Groupama Stadium. De quoi gâcher les 10 ans du stade situé à Décines ? Pas sûr puisque l'OL pourra aussi compter sur ses armes fatales : Pavel Sulc (8 buts) et la sensation brésilienne Endrick qui fera ses débuts à domicile.
R. Del Castillo

R. Del Castillo

FranceFrance Âge 29 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts6
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
