L'OL a fait mal à toute la Ligue 1
Afonso Moreira et Endrick

L'OL a roulé sur toute la Ligue 1, l'oeuvre d'une saison

OL06 mai , 8:40
parClaude Dautel
19
Actuellement troisième du classement de Ligue 1, l'OL n'a rien volé à personne. Depuis le début de l'année, Lyon a réussi à battre toutes les formations les mieux classées du championnat.
S'il y a des équipes qui sont fortes contre les faibles et faibles contre les fortes, ce n'est pas le cas de l'Olympique Lyonnais version Paulo Fonseca. Désormais seul à la troisième place en Ligue 1, et en passe de faire son grand retour en Ligue des champions, l'OL ne doit rien à personne, car comme le fait remarquer Le Progrès, cette saison, Corentin Tolisso et ses coéquipiers ont battu toutes les équipes les mieux classées. Que ce soit le Paris Saint-Germain et Lens, classés devant Lyon, ou bien encore Lille, Rennes, Monaco et l'Olympique de Marseille et Strasbourg, toutes ces équipes ont été battues lors du championnat 2025-2026 par l'équipe lyonnaise. C'est un fait suffisamment rare pour être signalé, et cela confirme que l'OL est bien dans une saison qui fera date.

L'OL n'a rien volé à personne

Ce grand chelem face aux plus grosses cylindrées de la Ligue 1 est d'autant plus qu'un exploit que bien peu prévoyaient ces performances après la grave crise de l'été dernier. Et l'Olympique Lyonnais peut même avoir de gros regrets, car en perdant de nombreux points face à des formations moins bien classées, le club rhodanien s'est probablement privé d'une histoire encore plus belle, comme le confirme le compte Data OL. « Paulo Fonseca a obtenu plus de points face au PSG, Lens, Lille et Rennes (15) que contre Toulouse, Lorient, Paris FC, Nice et Brest (12) cette saison en Ligue 1 », fait remarquer le spécialiste des statistiques de l'Olympique Lyonnais, qui constate cependant que l'OL n'a jamais perdu deux matchs contre la même équipe cette saison. Y compris contre le Paris Saint-Germain, puisque Endrick et ses coéquipiers ont gagné le mois dernier au Parc des Princes.
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Derniers commentaires

L'OL a roulé sur toute la Ligue 1, l'oeuvre d'une saison

sans déconner

L'OL a roulé sur toute la Ligue 1, l'oeuvre d'une saison

c'etait de l'humour mec

Le Bayern annonce une humiliation pour le PSG

Toujours a ouvrir ton claque merde alors qu'on pense la même chose, c'est toi qui n'a pas compris c'est celui qui a pondu ce titre que j'honnis

Le Bayern annonce une humiliation pour le PSG

Du titre par Foot01 par excellence .. Pour être pigiste chez Foot01 il faut seulement 2 qualités : 1) Savoir rechercher des infos sur Internet 2) Savoir extrapoler les dires de quelqu'un L'orthographe et l'honnêteté sont fortement déconseillées.

Bayern Munich - PSG : Les compos probables

Allez les gars finissez le taf bordel, !!! Soyez à jamais les premiers à avoir deux étoiles ⭐️

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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