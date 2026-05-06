L'OL a roulé sur toute la Ligue 1, l'oeuvre d'une saison

Actuellement troisième du classement de Ligue 1, l'OL n'a rien volé à personne. Depuis le début de l'année, Lyon a réussi à battre toutes les formations les mieux classées du championnat.

S'il y a des équipes qui sont fortes contre les faibles et faibles contre les fortes, ce n'est pas le cas de l'Olympique Lyonnais version Paulo Fonseca. Désormais seul à la troisième place en Ligue 1, et en passe de faire son grand retour en Ligue des champions, l'OL ne doit rien à personne, car comme le fait remarquer Le Progrès , cette saison, Corentin Tolisso et ses coéquipiers ont battu toutes les équipes les mieux classées. Que ce soit le Paris Saint-Germain et Lens, classés devant Lyon, ou bien encore Lille, Rennes, Monaco et l'Olympique de Marseille et Strasbourg, toutes ces équipes ont été battues lors du championnat 2025-2026 par l'équipe lyonnaise. C'est un fait suffisamment rare pour être signalé, et cela confirme que l'OL est bien dans une saison qui fera date.

L'OL n'a rien volé à personne

Ce grand chelem face aux plus grosses cylindrées de la Ligue 1 est d'autant plus qu'un exploit que bien peu prévoyaient ces performances après la grave crise de l'été dernier. Et l'Olympique Lyonnais peut même avoir de gros regrets, car en perdant de nombreux points face à des formations moins bien classées, le club rhodanien s'est probablement privé d'une histoire encore plus belle, comme le confirme le compte Data OL. « Paulo Fonseca a obtenu plus de points face au PSG, Lens, Lille et Rennes (15) que contre Toulouse, Lorient, Paris FC, Nice et Brest (12) cette saison en Ligue 1 », fait remarquer le spécialiste des statistiques de l'Olympique Lyonnais, qui constate cependant que l'OL n'a jamais perdu deux matchs contre la même équipe cette saison. Y compris contre le Paris Saint-Germain, puisque Endrick et ses coéquipiers ont gagné le mois dernier au Parc des Princes.