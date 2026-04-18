Bogarde

L’OL a repéré sa prochaine trouvaille en Autriche

OL18 avr. , 18:30
parEric Bethsy
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Toujours contraint de recruter malin, l’Olympique Lyonnais ne s’interdit pas d’observer le marché autrichien. Le club rhodanien suit les performances du milieu néerlandais Melayro Bogarde, très en vue avec le Linz ASK.
Félicitée pour son travail l’été dernier, la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais devra refaire des miracles. Le club dirigé par Michele Kang ne pourra pas dépenser des sommes folles sur le marché des transferts. Une fois de plus, l’idée sera de recruter malin en espérant trouver les prochains Afonso Moreira, Pavel Sulc ou encore Tyler Morton. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que les recruteurs rhodaniens observent des championnats moins médiatisés.
D’après les informations récoltées par TransferFeed, l’Olympique Lyonnais a effectivement un œil en Autriche. Et plus précisément sur Melayro Bogarde (23 ans). La source affirme que des scouts arrivés en provenance de Lyon ont observé le milieu défensif du Linz ASK contre Salzbourg (victoire 2-3) la semaine dernière. Également observé par les Italiens de Parme, le Néerlandais a la particularité d’évoluer à plusieurs postes. La cible de l’Olympique Lyonnais peut dépanner en tant que latéral droit et au sein de la charnière centrale, la position de son oncle Winston Bogarde, ancien défenseur passé par le FC Barcelone et Chelsea.

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A noter que l’international surinamien ne coûterait pas une fortune en cas de transfert. Sur le site de Transfermarkt, Melayro Bogarde est estimé à 1,5 million d’euros alors que son contrat expire en mai 2028. Une vente à ce prix représenterait déjà une plus-value pour le Linz ASK qui l’avait recruté libre en provenance d’Hoffenheim en 2024. Peut-être une belle affaire en perspective pour l’Olympique Lyonnais qui cherche apparemment à renforcer son entrejeu, ou à compenser le départ éventuel d’un milieu de terrain. Difficile de ne pas penser à l’Anglais Tyler Morton dont la cote augmente en Premier League.
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Et toi... tu n'es même pas capable d'être intelligent. Il faut dire... qu'on ne fait pas d'un âne un cheval de course. ^^

« Benatia a coulé le club», ça craque à l’OM

Le top 3 sera inaccessible si Lille bat Nice ce qui est très probable. Le top 4 dépendra des quatre prochains résultats. Mais les équipes ne seront pas des victimes expiatoires, surtout Rennes

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et tu as raison. c est le niveau de l OM. ca l a toujours ete.

« C’est minable », Daniel Riolo craque contre l’OM

C’est l’jeu Ma pauv’Lucette… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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C'est bien. Ça se défoule par ici

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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