L’OL a repéré sa prochaine trouvaille en Autriche

Toujours contraint de recruter malin, l’Olympique Lyonnais ne s’interdit pas d’observer le marché autrichien. Le club rhodanien suit les performances du milieu néerlandais Melayro Bogarde, très en vue avec le Linz ASK.

Félicitée pour son travail l’été dernier, la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais devra refaire des miracles. Le club dirigé par Michele Kang ne pourra pas dépenser des sommes folles sur le marché des transferts. Une fois de plus, l’idée sera de recruter malin en espérant trouver les prochains Afonso Moreira, Pavel Sulc ou encore Tyler Morton. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que les recruteurs rhodaniens observent des championnats moins médiatisés.

D’après les informations récoltées par TransferFeed, l’Olympique Lyonnais a effectivement un œil en Autriche. Et plus précisément sur Melayro Bogarde (23 ans). La source affirme que des scouts arrivés en provenance de Lyon ont observé le milieu défensif du Linz ASK contre Salzbourg (victoire 2-3) la semaine dernière. Également observé par les Italiens de Parme, le Néerlandais a la particularité d’évoluer à plusieurs postes. La cible de l’Olympique Lyonnais peut dépanner en tant que latéral droit et au sein de la charnière centrale, la position de son oncle Winston Bogarde, ancien défenseur passé par le FC Barcelone et Chelsea.

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A noter que l’international surinamien ne coûterait pas une fortune en cas de transfert. Sur le site de Transfermarkt, Melayro Bogarde est estimé à 1,5 million d’euros alors que son contrat expire en mai 2028. Une vente à ce prix représenterait déjà une plus-value pour le Linz ASK qui l’avait recruté libre en provenance d’Hoffenheim en 2024. Peut-être une belle affaire en perspective pour l’Olympique Lyonnais qui cherche apparemment à renforcer son entrejeu, ou à compenser le départ éventuel d’un milieu de terrain. Difficile de ne pas penser à l’Anglais Tyler Morton dont la cote augmente en Premier League.