« L’OL a renoncé à bien jouer au foot » : Vincent Duluc est brutal

OL09 nov. , 10:30
parClaude Dautel
L'Olympique Lyonnais a souvent titillé le PSG, mais cela fait tout de même un bail que le club rhodanien n'a pas fait tomber son rival de la capitale. Ce dimanche soir, Vincent Duluc ne s'attend pas à un match spectaculaire, car l'OL n'a pas les joueurs pour cela.
Entre une équipe de l'Olympique Lyonnais qui a perdu pour plusieurs semaines son petit génie, Malick Fofana, et qui ne pourra pas compter sur son meilleur joueur, Corentin Tolisso, pendant 90 minutes, et un PSG où la liste des blessés est impressionnante, on pourrait s'attendre à un Lyon-Paris moins succulent que d'habitude. Mais que nenni puisqu'après les victoires de l'Olympique de Marseille et du RC Lens, l'équipe de Luis Enrique a l'obligation de gagner au Groupama Stadium pour reprendre les commandes de la Ligue 1. Pour l'OL, afin de ne pas décrocher des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions, un succès est également impératif. Mais, dans L'Equipe, Vincent Duluc estime que l'Olympique Lyonnais touche tout de même ses limites et que battre l'armada du Paris Saint-Germain ne sera pas facile, malgré les absences de plusieurs stars (Dembélé, Doué, Mendes...).

L'OL est déjà dans le dur avec son effectif

Pour l'expérimenté journaliste du quotidien sportif, dont le coeur est plus proche de Lyon que du PSG, Paulo Fonseca n'a pas les armes pour essayer autre chose que mettre les barbelés en défense contre les champions d'Europe.  « En croisant l'OL, Luis Enrique va retomber sur une équipe qui a renoncé à bien jouer au foot dès la cinquième journée, sous l'assaut de l'évidence qu'elle n'avait pas les joueurs pour cela, ou plus exactement pas assez de joueurs pour cela. Actuellement, les Lyonnais sont de faux prétendants à la Ligue des champions, voire à la Ligue Europa, parce que la moitié des clubs de Ligue 1 ont un meilleur effectif, et que presque tous ont une meilleure attaque que celle qu'il lui reste, à peu de choses près », explique Vincent Duluc dans L'Equipe. 
Reste que face à Lorient ou plus récemment contre Nice, le Paris Saint-Germain a longuement souffert et que l'Olympique Lyonnais, dans un Groupama Stadium comble et surchauffé, est capable de poser des problèmes à la formation de Luis Enrique. Mais pour battre le PSG, il faudra marquer des buts, et avec son attaque actuelle, cela ne sera pas simple. Il est temps qu'Endrick arrive à l'OL.
Loading