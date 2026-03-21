Le groupe de l'OL sans Morton

OL : Des joueurs de « colonie de vacances », le mercato crucifié

Même en étant à la 'dérive', sans un rond, avec le plus grand nombre de blessés, le plus grand nombre de points perdus sur des erreurs d'arbitrages, on reste à votre niveau en championnat, et on engrange 4 fois plus de points UEFA que vous. C'est dire l'état catastrophique de l'OM !