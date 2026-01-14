La précision de l'OL sur le départ de Téo Barisic

Dans un communiqué publié ce mercredi, l’OL confirme la signature de Téo Barisic au HNK Rijeka. Mais le club rhodanien garde un pourcentage important sur une éventuelle plus-value future.

« L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son défenseur Téo Barisic au HNK Rijeka pour un montant de 400 000 €, assorti d’un intéressement de 12,5 % sur une éventuelle plus-value future » écrit le club rhodanien sur son site officiel avant de poursuivre. « Formé à l'OL, Téo Barisic a signé son premier contrat professionnel en 2024. Auteur de 67 matchs avec l’équipe réserve, l’international espoirs croate a fait ses débuts avec le groupe professionnel la saison dernière en Ligue 1 face à Angers, avant de connaître ses premières minutes en Europa League cette saison contre le Maccabi Tel Aviv. écrit le club rhodanien sur son site officiel avant de poursuivre.

L'OL garde 12,5% sur la future plus-value

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur de 21 ans poursuit désormais sa carrière à Rijeka, actuellement 5ème du championnat croate et engagé en Conference League. L’Olympique Lyonnais adresse à Téo Barisic ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière » peut-on lire. Longtemps espéré par les supporters dans le groupe pro, Téo Barisic n’aura finalement pas eu l’opportunité de s’imposer dans l’équipe de Paulo Fonseca. Les supporters ainsi que les dirigeants de l’OL ne peuvent désormais qu’espérer que le jeune défenseur de 21 ans s’épanouira en Croatie avant un éventuel futur transfert qui rapporterait donc de l’argent aux Gones grâce à ce pourcentage de 12,5% sur la future plus-value.