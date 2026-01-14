La précision de l'OL sur le départ de Téo Barisic

1 milliard
Oui mais il a marqué quand même
biensur qu'il parle de la coupe de france vu que c'est le sujet footix! et hier tu disais que c'est les lyonnais qui te repondent tu prouves encore que tu es un mito!! mec celui qui sert a que dalle c'est toi avec que des com negatif sur lyon donc assume ta haine des lyonnais deja pour commencer
Il est top buteur en Ldc ? Paris....FC ?
Pour planter contre Bayeux ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Formé à l’OL, Téo Barisic poursuit son parcours à Rijeka 🇭🇷 Le club lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière 🤝