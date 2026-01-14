ICONSPORT_276350_0001

La précision de l'OL sur le départ de Téo Barisic

OL14 janv. , 9:20
parCorentin Facy
0
Dans un communiqué publié ce mercredi, l’OL confirme la signature de Téo Barisic au HNK Rijeka. Mais le club rhodanien garde un pourcentage important sur une éventuelle plus-value future.
« L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son défenseur Téo Barisic au HNK Rijeka pour un montant de 400 000 €, assorti d’un intéressement de 12,5 % sur une éventuelle plus-value future » écrit le club rhodanien sur son site officiel avant de poursuivre. « Formé à l'OL, Téo Barisic a signé son premier contrat professionnel en 2024. Auteur de 67 matchs avec l’équipe réserve, l’international espoirs croate a fait ses débuts avec le groupe professionnel la saison dernière en Ligue 1 face à Angers, avant de connaître ses premières minutes en Europa League cette saison contre le Maccabi Tel Aviv.

L'OL garde 12,5% sur la future plus-value

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur de 21 ans poursuit désormais sa carrière à Rijeka, actuellement 5ème du championnat croate et engagé en Conference League. L’Olympique Lyonnais adresse à Téo Barisic ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière » peut-on lire. Longtemps espéré par les supporters dans le groupe pro, Téo Barisic n’aura finalement pas eu l’opportunité de s’imposer dans l’équipe de Paulo Fonseca. Les supporters ainsi que les dirigeants de l’OL ne peuvent désormais qu’espérer que le jeune défenseur de 21 ans s’épanouira en Croatie avant un éventuel futur transfert qui rapporterait donc de l’argent aux Gones grâce à ce pourcentage de 12,5% sur la future plus-value.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_261040_0015
ASSE

ASSE : Cette star mondiale ne rêve que de Saint-Etienne

ICONSPORT_282264_0052
OM

OM : « De Zerbi en a marre », L’Equipe du Soir balance

ICONSPORT_280672_0002
OL

OL : Noah Nartey à Lyon, son frère fait tout capoter !

Fil Info

14 janv. , 9:00
ASSE : Cette star mondiale ne rêve que de Saint-Etienne
14 janv. , 8:40
OM : « De Zerbi en a marre », L’Equipe du Soir balance
14 janv. , 8:20
OL : Noah Nartey à Lyon, son frère fait tout capoter !
14 janv. , 8:00
PSG : Vitinha, la vérité éclate sur sa clause secrète à 90ME
13 janv. , 22:58
League Cup : City a un pied et demi en finale
13 janv. , 22:52
CdF : L'OM en plante neuf à Bayeux
13 janv. , 22:52
CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale
13 janv. , 22:40
Monaco attaqué par Liverpool au mercato

Derniers commentaires

CdF : L'OM en plante neuf à Bayeux

1 milliard

CdF : L'OM en plante neuf à Bayeux

Oui mais il a marqué quand même

CdF : Du lourd pour Monaco et l'OM, l'OL épargné

biensur qu'il parle de la coupe de france vu que c'est le sujet footix! et hier tu disais que c'est les lyonnais qui te repondent tu prouves encore que tu es un mito!! mec celui qui sert a que dalle c'est toi avec que des com negatif sur lyon donc assume ta haine des lyonnais deja pour commencer

CdF : L'OM en plante neuf à Bayeux

Il est top buteur en Ldc ? Paris....FC ?

CdF : L'OM en plante neuf à Bayeux

Pour planter contre Bayeux ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading