La colère redescend, l’OL félicite un Parisien

Voilà fin des débats
Bonne idée, ça fait sens
Si je te rejoins sans problème sur la ferveur du Vélodrome ou dans la ville pour l'OM, ne caricature pas. Les groupes de supporters au Parc et son ambiance avant le plan Leproux rivalisait avec ceux de l'OM (y compris aux mauvaises périodes des Pancarte and Co mais avant il y avait les Rai, Valdo, Weah, Simone, Ginola Ronaldinho etc.) Forcément il n'y a plus qu'une tribune ultra a paris (bien qu'un petit groupe soit maintenant a Boulogne), mais l'ambiance est loin d'être feutrée, d'ailleurs la qualité des ambiances mises par les ultra du PSG en déplacement en Europe a été reconnue partout l'an dernier ou même cette année. Le plan Leproux a réduit l'ambiance dans le parc, mais pas la ferveur de ses supporters.
À part quelques uns, c'est les mêmes que ceux qui ont tous cassé dans la capitale le soir de la finale.
Alors juste au cas où, y'a plus personne à vendre, à moins de vendre les recrues.... 🤔
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Loading
Moussa Niakhaté n’oublie pas de rappeler aux égarés qu’ici, c’est Lyon 😂⚽.