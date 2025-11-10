La colère redescend, l’OL félicite un Parisien

Remonté contre l’arbitrage du match face au Paris Saint-Germain (2-3) dimanche, Moussa Niakhaté s’est montré beau joueur. Le défenseur central de l’Olympique Lyonnais tient à récompenser un jeune supporter parisien croisé pendant un entretien accordé à l’émission Téléfoot.

L’Olympique Lyonnais se sent lésé . Après la défaite contre le Paris Saint-Germain dimanche, les hommes de Paulo Fonseca ont ouvertement critiqué certaines décisions de Benoît Bastien. Le groupe rhodanien reproche à l’arbitre deux potentiels penalties oubliés, ainsi que la validation du but de Khvicha Kvaratskhelia malgré une faute de Vitinha sur Tanner Tessmann. Peu habitué à entrer dans ce genre de polémique, Moussa Niakhaté n’a pas pu s’empêcher d’exprimer sa colère.

« Je déteste parler de l’arbitrage, mais quand on bosse toute une semaine… Inadmissible », a écrit le défenseur central de l’Olympique Lyonnais la nuit dernière sur X, avant de montrer son fair-play quelques heures plus tard. L’ancien joueur de Valenciennes s’est souvenu de son passage devant les caméras de Téléfoot. Un entretien durant lequel il avait rencontré un jeune supporter du Paris Saint-Germain qui pronostiquait une victoire parisienne sur le score de 3-1. « Nous, on va prendre trois buts ? », s’étonnait Moussa Niakhaté.

« Dimanche, si on gagne, les trois prochaines fois que tu viens ici, tu mets un truc de Lyon », lui avait lancé l’international sénégalais, confiant avant l’affiche de la 12e journée de Ligue 1. Finalement, à un but près, le fan du champion de France avait le bon prono. Le patron de la défense lyonnaise ne l’a pas oublié et a lancé un appel sur le réseau social. « Faut me retrouver le petit frère, a demandé Moussa Niakhaté. Il a gagné ! Il mérite un petit quelque chose. » Que les supporters de l’Olympique Lyonnais se rassurent, le défenseur central ne se promènera pas en tenue du Paris Saint-Germain.