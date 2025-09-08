deux blesses valent encore tres cher l ol se frotte les mains iconsport 268698 0108 398579

L'OL a une infirmerie qui vaut de l'or

OL08 sept. , 20:40
parHadrien Rivayrand
L'OL aura connu un été très agité sur le marché des transferts. De nombreux joueurs sont notamment partis, la faute à des finances dans le rouge.
L'OL est passé proche de la correctionnelle cet été... Les Gones auraient en effet pu être rétrogradés administrativement par la DNCG. Finalement, John Textor a pris du recul et Michele Kang a repris les affaires. Tout va un peu mieux pour les Rhodaniens, qui ont même démarré la nouvelle saison de Ligue 1 avec trois victoires en autant de rencontres jouées. Cependant, les récents départs majeurs à l'OL pourraient finir par porter préjudice d'un point de vue sportif. Et tout porte à croire que la vague de départs qui a touché l'Olympique Lyonnais cet été continue de plus belle l'hiver prochain. Des joueurs ont encore une belle cote sur le marché des transferts.

L'OL peut encore faire de belles affaires au mercato

Ces dernières heures, le média Olympique et Lyonnais a fait le point sur les joueurs lyonnais qui pourraient être vendus assez cher dans le futur. On retrouve notamment deux blessés, Orel Mangala et Ernest Nuamah, respectivement estimés sur Transfermarkt à 18 et 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, c'est aussi le prix actuel de Moussa Niakhaté, qui comme ses deux coéquipiers, a d'ailleurs encore trois ans de contrat. On retrouve ensuite Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles à 12 millions d'euros. Pavel Šulc est lui à 10. Enfin, Tyler Morton et Abner sont à 7 millions quand Nicolas Tagliafico, Dominik Greif et Tannier Tessmann sont estimés à quelque 6 millions d'euros. Si les Gones ont besoin d'argent prochainement, ils savent quels joueurs peuvent être vendus. Assurément une bonne affaire sur le plan financier mais pas forcément sur le plan sportif. Et il faudra bien tout gérer pour une direction qui ne manquera pas de choix forts à faire.
