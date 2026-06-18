« J’ai tué l'équipe », un joueur de l’OL demande pardon

J'ai tué l'équipe, je l'assume- Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
Bla bla bla
Sergio souvent imité mais jamais égalé dans la bêtise humaine, on oublie parfois que c'est un cancre inculte aussi.... Mais je salue l'effort pour démontrer à quel point il est ridicule..
Faut vraiment être stupide pour croire les merdias qui disent depuis plus d'une semaine que Moreira part a Leverkusen
Y a 3 sergio en fait, fais le tri.. lui c est l original dans les 2 sens du terme😀
Le mec va revenir frais et dispo l'an prochain, dans pubalgie , prêt pour une prépa normale. Le clubs qui l'aura fera une bonne affaire.
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