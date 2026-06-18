Niakhaté digère mal

« J’ai tué l'équipe », un joueur de l’OL demande pardon

OL18 juin , 20:00
parClaude Dautel
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L'Olympique Lyonnais a connu une belle saison, même si forcément le club de Michele Kang a laissé filer la troisième place de Ligue 1 au dernier moment. Mais en Coupe de France et en Europa Ligue, l'OL an encore plus de regrets. Moussa Niakhaté, héros malheureux des deux matchs qui ont éliminé Lyon, plaide coupable.
J'ai tué l'équipe, je l'assume
- Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
Avouant avoir été personnellement touché par cette séquence désastreuse pour lui, et il a rapidement voulu que personne ne se démobilise. « Je prends la responsabilité des deux éliminations (...) Dès le lendemain, j'ai convoqué tout le monde. Je leur dis : Les gars, j'ai tué l'équipe, je l'assume, et je veux que vous l'entendiez. Mais je ne vais pas abandonner. Si vous pensez que je vais lâcher, vous vous trompez. Je prends la responsabilité, et à l'entraînement, je serai mort de faim. Et j'espère que vous allez me suivre. Ensuite on est reparti », a expliqué Moussa Niakathé, qui a non seulement tenu parole, mais a entraîné derrière lui toute l'équipe de Paulo Fonseca.

Niakhaté va se faire pardonner par l'OL

Deux ans après être arrivé à l'Olympique Lyonnais pour la somme colossale de 31,9 millions d'euros, dans une opération avec Nottingham Forest, club dont le boss est un ami de John Textor, Moussa Niakhaté a finalement réussi à se faire sa place à l'OL. A lui de corriger le tir la saison prochaine afin d'éviter de commettre l'irréparable comme cela a été le cas cette saison. Il aura d'ailleurs l'occasion de faire oublier tout cela lors des qualifications pour la Ligue des champions.
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Bla bla bla

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Sergio souvent imité mais jamais égalé dans la bêtise humaine, on oublie parfois que c'est un cancre inculte aussi.... Mais je salue l'effort pour démontrer à quel point il est ridicule..

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Faut vraiment être stupide pour croire les merdias qui disent depuis plus d'une semaine que Moreira part a Leverkusen

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Y a 3 sergio en fait, fais le tri.. lui c est l original dans les 2 sens du terme😀

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Le mec va revenir frais et dispo l'an prochain, dans pubalgie , prêt pour une prépa normale. Le clubs qui l'aura fera une bonne affaire.

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