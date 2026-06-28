« Il brille de mile feux », le pari fou de Louis-Jean pour l'OL

« Il brille de mile feux », le pari fou de Louis-Jean pour l'OL

OL28 juin , 11:00
parGuillaume Conte
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Vu d'Allemagne, le départ de Julien Duranville pour l'OL est presque fêté. Mais l'ailier belge possède un talent indéniable, qui ne demande qu'à exploser à Lyon.
La semaine prochaine sera celle des recrues pour l’Olympique Lyonnais, qui a vu son budget être validé par la DNCG, même si la masse salariale projetée par Michele Kang sera surveillée. Pas de quoi empêcher des joueurs de signer dans les prochaines semaines. Et en attaque, Julien Duranville sera notamment attendu. Cet ailier longtemps considéré comme très prometteur, n’a pas réussi à s’imposer au Borussia Dortmund et a connu une dernière saison catastrophique, entre des blessures et un prêt peu convaincant en Suisse.

Les blessures, l'élément clé pour Duranville

Mais pourquoi donc l’OL va-t-il mettre 8,5 millions d’euros sur cet ailier belge dont la carrière prend une mauvaise tournure ? Matthieu Louis-Jean est persuadé de pouvoir relancer l’ancien prodige d’Anderlecht, qui n’a que 20 ans. Les supporters lyonnais vont faire confiance au flair du dirigeant rhodanien, même si les avis venus d’Allemagne ne sont pas très rassurants.
La presse locale s’est en effet confiée sur ce départ de Duranville de Dortmund, et c’est peu dire que le Borussia n’en a jamais eu pour son argent avec le Diable Rouge (2 sélections). Journaliste pour Der Western, Daniel Sobolewski est resté sur sa faim pendant trois ans, avec au total seulement 24 matchs disputés dans la Ruhr pour Duranville.
« C’était une promesse en or, censée être le prochain succès retentissant du Borussia Dortmund. Duranville est arrivé à Dortmund auréolé du statut de prodige belge du siècle. Un joueur de rêve. Il possédait vitesse, technique et audace – tout. Vincent Kompany voyait en lui un candidat potentiel au Ballon d'Or. Mais au Borussia Dortmund, ce grand espoir ne s'est jamais concrétisé. Les blessures ont régulièrement mis à l'écart l'ailier rapide. Quand Duranville était en forme, son talent brillait de mille feux. Il lui manquait simplement de la régularité », résume ainsi le journaliste allemand, persuadé que, si le joueur belge est en forme et épargné par les blessures, il peut voir sa carrière décoller. C’est le plan de l’OL pour lui indéniablement.
J. Duranville

J. Duranville

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

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