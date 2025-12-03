ICONSPORT_278337_0014

Fonseca le voulait, il signe à l'OL

OL03 déc. , 20:30
Mehdi Lunay
Dans les prochains jours, Paulo Fonseca va reprendre totalement la main sur son groupe avec la fin de sa suspension. De quoi simplifier sa mission à l'Olympique Lyonnais d'autant qu'un nouvel adjoint précieux arrive pour l'épauler.
L'Olympique Lyonnais sixième de Ligue 1, c'est un exploit majeur au vu de la politique d'austérité lancée au club l'été dernier. C'est aussi remarquable avec les problèmes rencontrés par Paulo Fonseca en 2025. Le 2 mars dernier, l'entraîneur portugais plaçait son front contre celui de l'arbitre Benoît Millot lors de Lyon-Brest. Un geste qui lui a valu près de 9 mois de suspension de banc. Pas facile dans ces conditions de guider les Gones sur le terrain. Heureusement, il a pu compter sur le dévouement de son adjoint Jorge Maciel.

Fonseca va chercher un bras droit du LOSC

Paulo Fonseca s'appuie donc sur un staff de grande qualité à l'OL. Cette équipe va être encore complétée dans les prochaines semaines selon les informations de L'Equipe. En effet, Adrien Tarascon va poser ses valises dans le Rhône. L'homme de 34 ans va devenir adjoint chargé du développement des joueurs lyonnais. Il va notamment fournir des analyses tactiques au groupe rhodanien pour les faire progresser sur cet aspect. Un rôle qu'il avait déjà occupé aux côtés de l'entraîneur portugais quand ce dernier dirigeait le LOSC (2022-2024).
Employé par Monaco et le PSG par le passé, Tarascon avait ensuite rejoint Reims quand Fonseca partait au Milan AC. C'est un vrai homme de confiance du coach lyonnais selon le quotidien sportif. Il vient prendre la place de Damien Della Santa, lequel a quitté l'OL il y a quelques jours seulement. Avec ce nouvel adjoint, Lyon espère mieux gérer ses matchs et éviter les pertes de points idiotes. Celles-ci ont été un peu trop fréquentes depuis le début de la saison.
Loading