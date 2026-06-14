L'Algérie compte sur le fantôme de Maradona pour battre l'Argentine

L'Argentine entame mardi sa quête d'un deuxième titre mondial consécutif avec une équipe composée de nombreux visages familiers de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Elle affrontera une équipe algérienne galvanisée par ses victoires en matches de préparation et comptant dans ses rangs une étoile montante de 20 ans surnommée d'après Diego Maradona.

Les champions en titre cherchent à défier les statistiques après s'être hissés la semaine dernière en tête du classement FIFA pour la première fois depuis juillet 2025 ; or, aucune équipe occupant cette position en début de tournoi n'a jamais remporté le trophée.

Lorsqu'ils entreront sur le terrain à Kansas City, tous les regards seront tournés vers le capitaine Lionel Messi, âgé de 38 ans, qui dispute une sixième Coupe du monde, un record.

"Je suis heureux, je savoure chaque instant et je suis plus enthousiaste que jamais", a-t-il déclaré la semaine dernière.

Le sélectionneur Lionel Scaloni a toutefois des inquiétudes après que l’arrière gauche Nicolas Tagliafico s’est blessé lors de la victoire contre le Honduras (2-0) le 6 juin, obligeant le défenseur central Facundo Medina à le remplacer lors de la victoire contre l’Islande (3-0) la semaine dernière.

Le gardien Emiliano Martinez, quant à lui, s'est remis d'une fracture au doigt subie lors de l'échauffement avant la finale de la Ligue Europa remportée par Aston Villa et devrait figurer dans le onze de départ.

Si Nicolas Tagliafico est apte, l’équipe de départ de l’Argentine devrait compter 11 joueurs de l’effectif de 2022, Lionel Scaloni comptant sur leur expérience alors que son équipe cherche à devenir la première depuis le Brésil en 1962 à remporter deux Coupes du monde consécutives.

Le contexte rappelle toutefois la défaite surprise face à l'Arabie saoudite lors de leur premier match il y a quatre ans, un exploit que l'Algérie aura à cœur de reproduire à son tour.

"MAZADONA" AFFRONTE L'ARGENTINE

L'Argentine étant clairement la grande favorite pour terminer en tête du groupe J, une bonne performance face à elle serait cruciale pour l'Algérie, qui affrontera l'Autriche et la Jordanie pour atteindre les seizièmes de finale.

La sélection africaine affiche une série de quatre matches sans défaite, dont un match nul contre l'Uruguay, double champion du monde, et une victoire contre les Pays-Bas (1-0). Elle a récemment prolongé le contrat de son entraîneur, Vladimir Petkovic, jusqu'en 2028.

Les attaquants Anis Hadj Moussa et Amine Gouiri ont inscrit à eux deux quatre buts lors de leurs deux derniers matches, dont une victoire écrasante contre la Bolivie (4-0) en match amical.

Le milieu offensif Ibrahim Maza, surnommé "Mazadona" au sein de son club, le Bayer Leverkusen, s'est dit confiant quant à la capacité de son équipe à "battre Messi" .

L'Argentine, qui n'a plus perdu depuis septembre 2025 contre l'Équateur et qui reste sur une série de sept victoires consécutives, a d'autres plans.

"Les adversaires auront beaucoup de mal à affronter l’Argentine, car c’est un groupe très fort et très soudé", a déclaré Lionel Messi.