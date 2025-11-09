edf le psg met la pression deschamps prefere en rire deschamps 53 398573
Didier Deschamps

Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

OL09 nov. , 13:00
parClaude Dautel
3
L'absence de Corentin Tolisso dans le groupe de l'équipe de France a relancé le débat sur la relation entre Didier Deschamps et l'Olympique Lyonnais. Ce dimanche, le sélectionneur de l'équipe de France a répondu directement à la question.
Revenu à son meilleur niveau avec l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso n'a jamais été convoqué par le patron des Bleus et forcément cela agace pas mal du monde, mais pas uniquement du côté de la capitale des Gaules. Pour les deux prochains matchs décisifs pour la qualification au Mondial 2026, Didier Deschamps a encore une fois zappé le capitaine et milieu de terrain de l'OL. Mais, invité deTéléfoot, le sélectionneur de l'équipe de France a fermement démenti avoir un contentieux avec les joueurs de Lyon, ou avec Corentin Tolisso. Ne sachant pas pourquoi cette rumeur circulait, le coach des Bleus a balayé tout cela d'un revers de la main dans une formule relativement laconique.

Deschamps n'a rien contre l'OL

« Si je suis réticent à l’idée de convoquer des joueurs de l’Olympique Lyonnais ? C’est faux. Les rumeurs, je ne sais pas d’où elles viennent et je m’en fous. Cela n’a aucune importance. Ce qu’il manque à Corentin Tolisso pour revenir en équipe de France ? Rien ! Il n’est pas là, car j’ai des choix et il y a de la concurrence », a répondu Didier Deschamps à Saber Desfarges. Une réponse un peu vide qui n'a pas convaincu grand monde alors que le sélectionneur national a fait revenir N'Golo Kanté qui évolue désormais en Saudi Pro League, un championnat dont personne ne conteste l'existence, mais dont le niveau est tout de même bien loin de la Ligue 1 quoi qu'en dise Cristiano Ronaldo. Ce qui est certain, c'est que pour Corentin Tolisso l'idée d'un retour chez les Bleus n'est plus du tout envisageable, du moins tant que Didier Deschamps sera en poste. Justement, ce dernier a précisé qu'il avait bien décidé d'arrêter après le Mondial 2026.
3
Derniers commentaires

Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

On est pas dupe il avait même conseillé à Lacazette de quitter Lyon

Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

s'il a pas pris tolisso, c'est surement q'on a besoin de personne pour nettoyer la pelouse^^

Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

il est mechant mr deschamps, ils sont mignons les joueurs de lyon!

La Ligue 1 est mal arbitrée, Monaco pête un plomb

et pourtant l'om est leader avant le match du psg....que dire de ce dernier alors, en suivant ta logique bien sur....

La Ligue 1 est mal arbitrée, Monaco pête un plomb

La Ligue 1 n'est pas plus arbitrée mal que les autres années et ça n'a pas empêché Monaco les années précédentes de finir en haut du classement ... il est difficile de croire que ça sera comme ça cette année au vu de leurs médiocres prestations. Donc NON la Ligue 1 n'est pas plus mal arbitrée c'est juste Monaco qui est plus mauvais et dieu c'est que cette Ligue voit son niveau niveler vers le bas quand on voit le nombre de défaites de l'OM (1er) après seulement quelques matchs c'est limite pathétique de médiocrité

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Lens
2512813211110
3
Paris Saint Germain
241173121912
4
LOSC Lille
2011623231310
5
O. Lyonnais
201162316124
6
Monaco
201262424213
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

