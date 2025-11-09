Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

L'absence de Corentin Tolisso dans le groupe de l'équipe de France a relancé le débat sur la relation entre Didier Deschamps et l'Olympique Lyonnais. Ce dimanche, le sélectionneur de l'équipe de France a répondu directement à la question.

Revenu à son meilleur niveau avec l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso n'a jamais été convoqué par le patron des Bleus et forcément cela agace pas mal du monde, mais pas uniquement du côté de la capitale des Gaules. Pour les deux prochains matchs décisifs pour la qualification au Mondial 2026, Didier Deschamps a encore une fois zappé le capitaine et milieu de terrain de l'OL. Mais, invité deTéléfoot, le sélectionneur de l'équipe de France a fermement démenti avoir un contentieux avec les joueurs de Lyon, ou avec Corentin Tolisso. Ne sachant pas pourquoi cette rumeur circulait, le coach des Bleus a balayé tout cela d'un revers de la main dans une formule relativement laconique.

Deschamps n'a rien contre l'OL

« Si je suis réticent à l’idée de convoquer des joueurs de l’Olympique Lyonnais ? C’est faux. Les rumeurs, je ne sais pas d’où elles viennent et je m’en fous. Cela n’a aucune importance. Ce qu’il manque à Corentin Tolisso pour revenir en équipe de France ? Rien ! Il n’est pas là, car j’ai des choix et il y a de la concurrence », a répondu Didier Deschamps à Saber Desfarges. Une réponse un peu vide qui n'a pas convaincu grand monde alors que le sélectionneur national a fait revenir N'Golo Kanté qui évolue désormais en Saudi Pro League, un championnat dont personne ne conteste l'existence, mais dont le niveau est tout de même bien loin de la Ligue 1 quoi qu'en dise Cristiano Ronaldo. Ce qui est certain, c'est que pour Corentin Tolisso l'idée d'un retour chez les Bleus n'est plus du tout envisageable, du moins tant que Didier Deschamps sera en poste. Justement, ce dernier a précisé qu'il avait bien décidé d'arrêter après le Mondial 2026.