De joueur à escroc, un ancien Lyonnais accusé

Déjà pointé du doigt il y a quelques mois pour son addiction aux jeux d’argent, Yoann Court a apparemment récidivé. Le milieu offensif actuellement sans club est accusé d’avoir escroqué des collectionneurs de maillots vintages. Un appel à témoins a même été lancé sur le réseau social Instagram.

Yoann Court refait parler de lui. Et ce n’est pas pour ses exploits sur les terrains. Sans club depuis la fin de son contrat au FK IMT Belgrade (D1 serbe) cet été, le milieu offensif formé à l'Olympique Lyonnais se retrouve à nouveau accusé d’escroquerie. Dans une vidéo publiée par le compte « football.shirt.vintage », son fondateur Jonathan affirme qu’un joueur professionnel, dont il ne cite pas le nom, mais dont il montre la photo, arnaque ses victimes avec un plan bien préparé.

Les victimes se rebellent

L’accusé âgé de 35 ans commence par leur envoyer un message sur les réseaux sociaux pour leur proposer d’acheter des maillots. « Bonjour, je suis actuellement en Serbie dans un club de Belgrade. J’ai joué 15 ans en Ligue 2 et Ligue 1 en France. Je vends des maillots, peut-on lire sur une capture d’écran relayée par le compte. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à revenir vers moi. Voulez-vous voir une photo des maillots ? » Certains collectionneurs intéressés ont donc répondu et envoyé l’argent.

« Mais ces maillots n’ont jamais été envoyés, explique Jonathan. Les acheteurs n’ont jamais été remboursés et certains se sont fait arnaquer avec le même maillot revendu à plusieurs personnes ». « Il l'avait fait il y a plusieurs mois, avant de se mettre en veille suite à plusieurs menaces de poursuite. Depuis quelques jours, il reprend du service », a ajouté le fondateur du compte Instagram qui lance un appel à témoins pour monter un dossier contre le joueur notamment passé par Troyes, le Stade Brestois et le Stade Malherbe Caen.