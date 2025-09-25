endette et accro aux jeux julien courbet enfonce yoann court court 372854

De joueur à escroc, un ancien Lyonnais accusé

OL25 sept. , 20:00
parEric Bethsy
Déjà pointé du doigt il y a quelques mois pour son addiction aux jeux d’argent, Yoann Court a apparemment récidivé. Le milieu offensif actuellement sans club est accusé d’avoir escroqué des collectionneurs de maillots vintages. Un appel à témoins a même été lancé sur le réseau social Instagram.
Yoann Court refait parler de lui. Et ce n’est pas pour ses exploits sur les terrains. Sans club depuis la fin de son contrat au FK IMT Belgrade (D1 serbe) cet été, le milieu offensif formé à l'Olympique Lyonnais se retrouve à nouveau accusé d’escroquerie. Dans une vidéo publiée par le compte « football.shirt.vintage », son fondateur Jonathan affirme qu’un joueur professionnel, dont il ne cite pas le nom, mais dont il montre la photo, arnaque ses victimes avec un plan bien préparé.

Les victimes se rebellent

L’accusé âgé de 35 ans commence par leur envoyer un message sur les réseaux sociaux pour leur proposer d’acheter des maillots. « Bonjour, je suis actuellement en Serbie dans un club de Belgrade. J’ai joué 15 ans en Ligue 2 et Ligue 1 en France. Je vends des maillots, peut-on lire sur une capture d’écran relayée par le compte. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à revenir vers moi. Voulez-vous voir une photo des maillots ? » Certains collectionneurs intéressés ont donc répondu et envoyé l’argent.
« Mais ces maillots n’ont jamais été envoyés, explique Jonathan. Les acheteurs n’ont jamais été remboursés et certains se sont fait arnaquer avec le même maillot revendu à plusieurs personnes ». « Il l'avait fait il y a plusieurs mois, avant de se mettre en veille suite à plusieurs menaces de poursuite. Depuis quelques jours, il reprend du service », a ajouté le fondateur du compte Instagram qui lance un appel à témoins pour monter un dossier contre le joueur notamment passé par Troyes, le Stade Brestois et le Stade Malherbe Caen.
Articles Recommandés
ICONSPORT_258884_0091
Premier League

Une ancienne pépite d’Arsenal meurt à 21 ans

psg luis enrique annonce une tres mauvaise nouvelle a marquinhos iconsport 266634 0208 397460
PSG

PSG : Pierre Ménès massacre trois Parisiens

ICONSPORT_271805_0142
Ligue 1

Strasbourg-OM, les Marseillais vont être surpris

ICONSPORT_271844_0098
LOSC

LOSC : La détente à la Cristiano Ronaldo d’Olivier Giroud

Fil Info

22:00
Une ancienne pépite d’Arsenal meurt à 21 ans
21:40
PSG : Pierre Ménès massacre trois Parisiens
21:20
Strasbourg-OM, les Marseillais vont être surpris
20:55
LOSC : La détente à la Cristiano Ronaldo d’Olivier Giroud
20:39
EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
20:37
EL : Giroud héros du LOSC face à Brann
20:36
Sérieux incidents avant Utrecht-OL
20:20
Relancé par l’OM, Endrick tient tête au Real
19:48
Utrecht - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Derniers commentaires

Utrecht - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Que vous le vouliez ou pas, on est condamnés à avoir une équipe moyenne les 10 prochaines années. C'est pas avec ce genre d'exemple qu'on va faire revenir des investisseurs us.

Sérieux incidents avant Utrecht-OL

bande de co*s

Utrecht - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Le niveau de Kluviert.. mon dieu

L’OM fonce sur ce buteur qui choque la Ligue 2

Et oublie pas l année dernière championnat.... c1....coupe de france ...super coupe et bientôt coupe intercontinentale ca va ...tkt pas pour nous. Merci quand même.

L’OM fonce sur ce buteur qui choque la Ligue 2

Non c est toi .tu es idiot ou quoi il y avait le même article il y a un jour sur le site mercato foot ....oui le PSG va sûrement quitter le PARC et jouer la super league

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading