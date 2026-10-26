De héros à zéro, l'OL rassure Rémi Himbert

Présenté comme le futur grand talent de l'Olympique Lyonnais, Rémi Himbert s'est pris la foudre depuis le début de saison. Et jeudi, lors du naufrage à Hoffenheim, il était impliqué sur le second but allemand. Mais, l'OL veut rassurer l'attaquant de 18 ans.

Rémi Himbert avait fait des débuts explosifs avec l’Olympique Lyonnais, le jeune attaquant formé à l’OL marquant notamment les esprits un but au Vélodrome contre l’OM. Une réalisation qu’il avait célébrée en se bouchant les oreilles, hommage direct à Memphis Depay. Mais il faut bien admettre que cette saison, le joueur de 18 ans ne fait plus des étincelles, et il compte nettement plus de temps de jeu en National 2 qu'en Ligue 1 . A l'heure où certains supporters lyonnais se demandent ouvertement si Rémi Himbert est vraiment le futur crack annoncé, Paulo Fonseca et Corentin Tolisso ont décidé de venir à son secours. Pour l'entraîneur et le capitaine de l'Olympique Lyonnais, il faut toujours se souvenir que Rémi Himbert est un très jeune joueur.

Himbert garde la confiance de l'OL

Pour Corentin Tolisso, son coéquipier a un bon esprit et cela va finir par payer. « On voit ce qu'il a pu apporter la saison dernière quand il a joué. Que ce soit à Marseille, à Lens. Le club compte sur lui. On peut le voir à l'entraînement aussi. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités et qui est vraiment très bon dans la finition. Il a connu un moment compliqué car il ne jouait pas trop. Mais il n'abandonne pas. Il travaille énormément. C'est un très bon jeune qui a la tête sur les épaules. Mentalement, s'il continue comme ça, il va y arriver. Il ne faut pas lâcher. Il sera amené à jouer plus. Je suis certain qu'il va réussir à marquer », explique le joueur ls plus expérimenté de l'Olympique Lyonnais.

Paulo Fonseca trouve lui aussi des motifs de satisfaction concernant le natif de Saint-Avold. « Il manque d'expérience. Naturellement, c'est un jeune joueur. Il évoluait pour la première fois contre une équipe forte physiquement. C'est difficile. Il doit progresser et continuer à travailler », conseille l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais lequel pourrait avoir plus de temps de jeu compte tenu des soucis offensifs à l'OL.