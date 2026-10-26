Entre son genou et le Ballon d'Or, Kvaratskhelia a choisi

Gravement blessé au genou contre le Barça, Kvicha Kvaratskhelia doit rapidement se faire opérer. C'est pour cela que l'international géorgien du PSG va zapper la cérémonie du Ballon d'Or, où il est pourtant en lice.

Kvicha Kvaratskhelia est dans la liste des joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2026, mais son absence au Mondial avec la Géorgie fait que l'ailier du Paris Saint-Germain est rédhibitoire ou presque. Alors, au moment où certains de ses coéquipiers seront à Londres pour la cérémonie, et que d'autres seront au Parc des Princes pour le match contre l'OL, Kvaradona sera lui parti à destination du Qatar. L'ailier parisien n'a pas prévu de prendre des vacances à Doha, mais il va se faire opérer du genou suite à sa rupture du ligament. En accord avec le PSG, c'est évidemment dans la célèbre clinique Aspetar que Kvicha Kvaratskhelia va subir une intervention chirurgicale et il a donc préféré éviter un aller-retour à Londres comme l'annonce Arthur Perrot.

Le journaliste de RMC a en effet confirmé le forfait de Kvicha Kvaratskhelia pour la soirée du Ballon d'Or. « Kvicha Kvaratskhelia n'assistera à la cérémonie du 70ème Ballon d'Or au London Palladium. L'international géorgien, soucieux de programmer rapidement son intervention chirurgicale au genou droit, va se rendre en ce début de semaine à Doha », annonce notre confrère. L'attaquant international géorgien est bien conscient qu'il n'obtiendra pas le trophée tant convoité et c'est sans état d'âme qu'il ne fera pas le voyage vers la capitale anglaise ce lundi soir.

Selon les spécialistes, même si Khvicha Kvaratskhelia sera pris en charge par des cadors à Doha, un retour du joueur géorgien cette saison est illusoire. Il faudra très certainement attendre la reprise de l'entraînement à l'été 2026 pour voir l'ancien joueur de Naples revenir dans l'effectif de Luis Enrique. Pour une rupture du ligament du genou, il faut entre 7 et 9 mois pour se remettre totalement et Khvicha Kvaratskhelia a beau être un joueur hors du commun, il ne pourra pas revenir plus tôt.