L'OM prêt à bondir sur un international italien

L'OM prêt à bondir sur un international italien

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parClaude Dautel
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L'Olympique de Marseille ne sait pas encore ce que décidera Frank McCourt lors du mercato d'hiver, mais le club phocéen prépare tout de même quelques dossiers. Mohamed Ali Zoma, l'international italien de Nuremberg, est une piste suivie de près par l'OM.
Tout ce qui concerne le club phocéen en matière de recrutement doit être pris avec prudence, puisque le propriétaire de l'Olympique de Marseille est le seul en mesure de décider si Grégroy Lorenzi aura les moyens en janvier de renforcer l'effectif de Bruno Genesio. Mais cela n'empêche pas le directeur sportif de l'OM d'étudier des dossiers. Et selon Transferfeed, Marseille suit depuis pas mal de temps Mohamed Ali Zoma, l'attaquant de 22 ans qui évolue en D2 allemande avec Nuremberg. Le natif de Merate, en Lombardie, a beau évoluer à un échelon inférieur, il a connu en septembre dernier contre la Belgique sa première sélection avec l'équipe d'Italie. Roberto Mancini, le nouveau sélectionneur de la Squadra Azzurra, n'est pas insensible au talent de Mohamed Ali Zoma, tout comme l'est également l'OM.

L'OM reste à l'affût

Le média spécialisé précise que l'Olympique de Marseille n'a pas encore pris de contacts avec le club allemand, et que la garantie d'une offre phocéenne en janvier prochain pour Mohamed Ali Zoma n'est pas acquise. Car il y a tout de même un gros hic dans cette possible opération, c'est l'exigence financière du club de D2 allemande pour son joueur. Recruté en août 2025 pour 1,5 million d'euros alors qu'il évoluait en Serie C en Italie sous le maillot de l'UC AlbinoLeffe, Mohamed Ali Zoma a vu sa valeur exploser, et sa récente sélection avec l'Italie a contribué à cela. Désormais, Nuremberg exigerait 30 millions d'euros pour laisser partir celui qui cette saison a déjà marqué sept buts en huit matchs de Bundesliga 2.

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A ce prix, on voit mal comment l'Olympique de Marseille pourrait s'offrir Mohamed Ali Zoma sans un gros coup de pouce de Frank McCourt. L'an dernier, Paixao avait signé à l'OM pour 35ME, mais on parle là d'une autre époque où rien ne semblait impossible pour le club phocéen. Mais l'homme d'affaires américain n'en est plus à une décision surprenante près.
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