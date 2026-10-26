« L’OL peut faire son signe de croix » : Pierre Ménès confiant pour le PSG

« L’OL peut faire son signe de croix » : Pierre Ménès confiant pour le PSG

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parClaude Dautel
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Le Paris Saint-Germain peut prendre seul les commandes de la Ligue 1 en cas de victoire ce lundi soir contre l'Olympique Lyonnais. Pour l'ancien consultant vedette de Canal+, l'équipe de Luis Enrique est trop forte pour l'OL.
Décalé de 24 heures à la demande de la préfecture de police de Paris, le choc entre le PSG et l'OL aura le mérite de désigner le nouveau leader du championnat de France si une des deux équipes s'impose. Cependant, pour cette rencontre, les deux formations seront décimées par les blessures, les champions d'Europe étant privés de Dembélé, Marquinhos, Mendes et Kvaratskhelia tandis que Lyon doit se passer de Sulc et Openda, Tolisso étant très incertain. Mais, pour Pierre Ménès, Luis Enrique a un tel effectif qu'il va pouvoir compenser l'absence de quatre de ses stars, là où Paulo Fonseca n'a pas réellement le même type de solution. Pour l'ancien consultant du Canal Football Club, le Paris Saint-Germain est bien parti pour s'imposer nettement.

Luis Enrique a des armes que l'OL n'a pas

Pierre Ménès pense savoir ce que Luis Enrique va faire pour ramener l'Olympique Lyonnais à la raison, même si la saison passée l'OL s'était imposé au Parc des Princes avec des buts signés Endrick et Moreira, deux joueurs qui ne sont plus à Lyon. « Zabarnyi va remplacer Marquinhos, Ferran Torres va remplacer Dembélé et Akliouche qui va prendre la place de Doué à droite et Doué va passer à gauche. Hernandez ou Digne vont remplacer Nuno Mendes. Cela fait beaucoup, mais à Lyon, Openda est blessé. Je pense qu’il y a un très gros écart entre les deux équipes. Et on peut me chanter n’importe quelle chanson, ce qui compte au PSG c’est son milieu de terrain. Si Luis Enrique met Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, Lyon ils n’ont qu’à faire le signe de croix. En plus, Paris a joué mardi dernier et ne joue que dimanche prochain, la nécessité de faire tourner est donc moindre », a fait remarquer Pierre Ménès.
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