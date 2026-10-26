Djibril Cissé crie au complot anti-Auxerre

Tout comme Will Still, Djibril Cissé conteste le but marqué par Le Mans dimanche contre l'AJ Auxerre. Il est vrai que les images du but sont troublantes et que, de plus, la goal-line technology a bugué.

C'est un fait de jeu qui pourrait faire sourire si cela ne concernait pas deux équipes qui se battent pour le maintien en Ligue 1 . Dimanche, lors du match entre Auxerre et Le Mans, Willy Delajod a validé le but de Lucas Buades, le joueur du Mans, après que la montre de l'arbitre ait vibré, confirmant que le ballon avait franchi la ligne. Sauf que malgré cela, l'officiel est ensuite allé longuement consulter la VAR, avant de finalement confirmer le but. De quoi faire bondir Will Still, qui a expliqué sur Ligue 1+ que l'arbitre lui avait indiqué que la goal ligne technology avait connu un dysfonctionnement et que ses collègues arbitres n'avaient pas tous eu le signal que le ballon avait franchi la ligne.

Pour Still, c'est le gant de son gardien de but qui aurait déclenché le signal et pas le ballon, l'entraîneur de l'AJA s'appuyant sur des images prises de derrière le but. Ce lundi, Djibril Cissé a vu les mêmes images et l'entraîneur des attaquants du club icaunais est lui monté en créneau en poussant le curseur plus loin. Interpellant la Ligue de Football Professionnel, l'ancien buteur se demande si l'on n'en veut pas spécialement à Auxerre. « À quel moment le ballon est rentré 🤔🤔🤔🤔. Va falloir arrêter les bêtises les amis. Encore une fois contre nous, l’AJA. Ça commence à faire VRAIMENT BEAUCOUP LA », a lancé Djibril Cissé à destination de la LFP.

Du côté des arbitres, personne ne s'est encore exprimé sur ce sujet, ce qui confirme qu'il y a probablement un gros malaise suite à cette séquence. Mais comme elle le fait à chaque journée de Ligue 1, la direction nationale de l'arbitrage devrait donner son avis sur ce but validé pour Le Mans par une goal-line technology à priori défaillante.