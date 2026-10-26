Harry Kane Ballon d'Or, toutes les rumeurs s'alignent

A quelques heures de la remise du Ballon d'Or, Harry Kane fait désormais figure de grandissime favori. Chez les bookmakers, l'attaquant anglais du Bayern Munich, tout le monde est d'accord.

C'est ce lundi soir à Londres que sera décerné le Ballon d'Or 2026. Il y a bien longtemps qu'il n'y avait pas eu un tel suspense concernant le lauréat de ce trophée individuel, et cette année aucune fuite sérieuse ne permet d'avoir des certitudes. Tandis que les organisateurs français du Ballon d'Or veulent garder jusqu'au bout secrète l'identité du successeur d'Ousmane Dembélé, l'ensemble des sites où il est possible de parier sur le Ballon d'Or 2026 sont du même avis. Et ils sont également rejoints par le site Polymarket, qui agglomère des paris faits de manière anonyme. Le vainqueur ne sera ni Kylian Mbappé, ni Lamine Yamal, pourtant les plus souvent cités, mais Harry Kane, l'attaquant de l'équipe d'Angleterre et du Bayern Munich. Troisième du Mondial 2026, et demi-finaliste de la Ligue des champions, l'ancien joueur des Spurs semble être sur la voie royale.

Harry Kane en pole pour le Ballon d'Or

A quelques heures du dénouement de ce feuilleton, et sur un volume de 69 millions de dollars misés sur le vainqueur du Ballon d’Or, Polymarket précise que 71% le sont sur une victoire d’Harry Kane, contre 17% pour Kylian Mbappé, 11% pour Lamine Yamal et 1% pour Lionel Messi. La victoire du Real Madrid contre le Barça n'a évidemment rien changé puisque les votes du jury sont clos depuis la fin du mois de septembre. Du côté des sites de paris en ligne étrangers, puisqu'il n'est pas possible en France de miser sur le Ballon d'Or, là encore Harry Kane devance Kylian Mbappé et Lamine Yamal, et toujours dans ce même ordre.

A noter que la star anglaise du Bayern Munich, l'attaquant français du Real Madrid et le champion du monde espagnol du FC Barcelone seront tous présents ce lundi soir à Londres pour la remise du Ballon d'Or. De quoi promettre une soirée pop-corn, puisque les trois joueurs pensent mériter le trophée, mais un seul sera le lauréat.