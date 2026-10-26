Harry Kane Ballon d'Or, toutes les rumeurs s'alignent

il n'aurait pas du faire le CM .
Mou va nous faire un cadeau ( à son compatriote ) de Endrick
C est Varseille BB!!. A tous les matchs la bas y a 1 problème et toujours pour l equipe qui recoit... t as le droit de faire du hand dans la surface et y aura jamais penalty surtout pas dans les arrêts de jeu pour égaliser. Et dire que c etait les premiers a se plaindre de la nomination de turpin ...
Bon le PSG va commencer sa saison dès ce soir Qui peut l'inquiter, Monaco bof non, et les autres n'en parlons pas aucun n'a le niveau PSG, la L1 est très faible le PSG doit s'ennuyer
tu nous avaait pas manqué...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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