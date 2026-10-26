PSG : Luis Enrique dévoile son groupe contre l'OL

PSG : Luis Enrique dévoile son groupe contre l'OL

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parClaude Dautel
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C'est un groupe sans surprise que Luis Enrique a dévoilé ce lundi pour le match de ce soir contre l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes.
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