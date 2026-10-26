PSG : Luis Enrique dévoile son groupe contre l'OL

« Pour moi il y a main », la polémique continue sur OM-HAC

C est Varseille BB!!. A tous les matchs la bas y a 1 problème et toujours pour l equipe qui recoit... t as le droit de faire du hand dans la surface et y aura jamais penalty surtout pas dans les arrêts de jeu pour égaliser. Et dire que c etait les premiers a se plaindre de la nomination de turpin ...