PSG : Le message touchant de cette star du Barça

PSG : Le message touchant de cette star du Barça

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parAlexis Rose
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Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou lors de la victoire du PSG face au Barça en Ligue des Champions la semaine dernière, Khvicha Kvaratskhelia a été chaleureusement soutenu par Gavi.
La rivalité entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone existe bel et bien sur le terrain. Depuis la fameuse remontada de 2017, quand le Barça avait renversé Paris dans un match fou, tous les chocs entre ces deux gros clubs européens sont spéciaux. Le dernier en date a confirmé que l’élève parisien avait bel et bien dépassé le maître, sachant que les doubles champions d’Europe en titre ont encore dominé les Catalans au Parc des Princes mardi dernier (4-2).

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PSG : Khvicha Kvaratskhelia victime d'une rupture des ligaments croisésPSG : Khvicha Kvaratskhelia victime d'une rupture des ligaments croisés
Une rencontre lors de laquelle Luis Enrique a perdu plusieurs titulaires sur blessure. Si Ousmane Dembélé et Marquinhos sont blessés, le plus gravement touché a été Khvicha Kvaratskhelia. Victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs lors d'un duel avec Xavi Espart, l’ailier géorgien va être éloigné des terrains pendant une longue période. Un gros coup dur pour Kvaratskhelia, qui a reçu un étonnant soutien de la part de Gavi.

« C'est un joueur que j'adore »

« Je suis un grand fan de Kvaratskhelia et j’ai toujours adoré le regarder jouer. Je veux lui envoyer mon soutien après sa blessure. Ce n’est pas facile, mais je suis sûr qu’il reviendra plus fort. Il mérite aussi d’être parmi les 5 premiers au classement du Ballon d’Or car il a réalisé une excellente saison », a lancé Gavi au micro de DAZN Futbol. Ayant lui-même traversé cette difficile épreuve des ligaments croisés, le milieu de terrain du Barça espère que la star du PSG se rétablira complètement et retrouvera son meilleur niveau en 2027. Peu importe les rivalités entre les clubs, cette déclaration montre quand même que les grands joueurs sont solidaires quand l’un d'entre eux traverse une période très compliquée, preuve que le football reste un peu humain.
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