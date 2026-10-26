PSG : Le message touchant de cette star du Barça

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou lors de la victoire du PSG face au Barça en Ligue des Champions la semaine dernière, Khvicha Kvaratskhelia a été chaleureusement soutenu par Gavi.

La rivalité entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone existe bel et bien sur le terrain. Depuis la fameuse remontada de 2017, quand le Barça avait renversé Paris dans un match fou, tous les chocs entre ces deux gros clubs européens sont spéciaux. Le dernier en date a confirmé que l’élève parisien avait bel et bien dépassé le maître, sachant que les doubles champions d’Europe en titre ont encore dominé les Catalans au Parc des Princes mardi dernier (4-2).

Une rencontre lors de laquelle Luis Enrique a perdu plusieurs titulaires sur blessure. Si Ousmane Dembélé et Marquinhos sont blessés, le plus gravement touché a été Khvicha Kvaratskhelia. Victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs lors d'un duel avec Xavi Espart, l’ailier géorgien va être éloigné des terrains pendant une longue période. Un gros coup dur pour Kvaratskhelia, qui a reçu un étonnant soutien de la part de Gavi.

« C'est un joueur que j'adore »