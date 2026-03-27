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Cinq rappeurs font bouger l’OL, BeIN Sports remercié

OL27 mars , 15:45
parGuillaume Conte
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Attention pour les supporters de l'Olympique Lyonnais, l’heure du match contre l’AJ Auxerre a été changée. La Ligue a fait savoir que, malgré la publication de la programmation récemment, la rencontre contre l’AJA avait été avancée au samedi 25 avril à 15h au lieu de 17h. Un changement forcé en raison des contraintes d’ordre public, puisqu’il y a un concert à la LDLC Arena le même jour, et que voir les deux évènements cohabiter n’est visiblement pas envisageable. Le samedi 25 avril à partir de 19h30, ce sera en effet le lancement de la nuit rap 2026, avec la présence de Gazo, Leto, Franglish, Rnboi et TK. Un spectacle qui devrait attirer 16.000 personnes, et provoque donc ce changement d’horaire.
BeIN Sports a donné son feu vert pour déplacer le match de football, et l’avancer donc à 15h00. « La LFP remercie beIN SPORTS pour sa souplesse et sa collaboration, qui ont permis de rendre possible cet ajustement dans les meilleures conditions » a souligné la Ligue dans son communiqué.
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Ça fait surtout 30 ans que vous vous cachez derrière a vous palucher dessus alors que depuis c'est quoi? 1 L1 et 0 coupe de France depuis 1989... Wahou le pseudo plus grand club français 😂🤣😂

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Ah l'amour du maillot ! Vu que vous les insultez un match sur deux, c'est pas a l'OM que ça arriverait ... sauf à être une 🐐 invendable et ça vous en avez une collection, un vrai troupeau de 🐐🐐🐐, vous allez bientôt recevoir une subvention de l'UE pour votre cheptel 🤣😂🤣

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moi? si oui sur quoi?

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ça fait 30 ans que vous chialez sur notre LDC.... mdr

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l amour du maillot! ptdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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