Cinq rappeurs font bouger l’OL, BeIN Sports remercié

PSG : Kvaratskhelia refuse d'aller à Arsenal

Ah l'amour du maillot ! Vu que vous les insultez un match sur deux, c'est pas a l'OM que ça arriverait ... sauf à être une 🐐 invendable et ça vous en avez une collection, un vrai troupeau de 🐐🐐🐐, vous allez bientôt recevoir une subvention de l'UE pour votre cheptel 🤣😂🤣