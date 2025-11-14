ICONSPORT_275715_0012

Cette ancienne pépite de l'OL s'éclate en Italie

OL14 nov. , 16:00
parNathan Hanini
Exilé du côté de l’ambitieux club de Côme, Maxence Caqueret s’est livré dans un entretien avec la Gazzetta Dello Sport. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais évoque son club formateur. Mais la ville de Lyon ne lui manque pas forcément, le joueur a l’occasion d’y revenir souvent.
À l’hiver 2025, l’Olympique Lyonnais officialise la vente de Maxence Caqueret du côté de Côme. Celui à qui on promettait un bel avenir rejoint l’ambitieux club de Serie A. Malgré un mercato énorme et 110 millions d’euros de dépensés, le club italien laisse sa chance à l’ancien lyonnais. À 25 ans, le milieu de terrain français a gratté 467 minutes de jeu depuis le début de saison sous la houlette de Cesc Fàbregas. Ce vendredi, le natif de Vénissieux s’est confié à la Gazzetta Dello Sport sur son arrivée en Italie.

Maxence Caqueret veut du pain

Un an après son arrivée, Maxence Caqueret évoque ce qui lui manque le plus en France. « Si Lyon me manque ? Pas forcément, car quand nous avons un jour de repos, je reviens souvent sur place pour voir mes amis et ma famille. Il n'y a que cinq heures de voiture... Une chose qui me manque de la France, c'est le pain », explique-t-il. Par la suite l’ancien de l’OL savoure le suspense au sein du championnat italien. « J'aime beaucoup le fait que le championnat soit équilibré, on ne sait pas qui va gagner le titre en avance, qui va jouer les coupes européennes et qui va se sauver. Ce que j'aime un peu moins, les matches souvent fermés, mais c'est aussi la beauté du côté tactique du football italien, » conclut-il. Actuellement septième de Serie A, Côme espère jouer les premiers rôles en championnat cette saison ainsi que les années suivantes. Un projet dans lequel Maxence Caqueret peut connaître une renaissance.

