Carnet noir : L'OL annonce le décès de Ludovic Assemoassa

L'Olympique Lyonnais a annoncé ce mardi la disparition de Ludovic Assemoassa à l'âge de 45 ans. Ancien international togolais (6 sélections), il avait notamment été formé à Lyon.

Via un communiqué, l'OL a indiqué : « Ludovic Assemoassa, enfant de l'Academy, international Togolais, nous a quittés. Partout où il a joué ou entraîné, Ludovic a fait l'unanimité. Il était profondément aimé. A sa famille, à ses amis, son club de Lyon - La Duchère, l'Olympique Lyonnais adresse ses plus sincères condoléances ».