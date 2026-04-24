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Botafogo doit 138 millions d’euros à l’OL

OL24 avr. , 16:00
parGuillaume Conte
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Retournement de situation dans le bazar entre Botafogo et l'OL. Lyon, condamné au Brésil à régler une dette de 21 ME auprès du club de Rio de Janeiro, est bien le club qui a financé les dépenses de Textor au Brésil.
Les imbroglios n’en finissent pas entre les différents clubs gouvernés par John Textor. La nuit dernière, l’homme d’affaire a perdu le contrôle de Botafogo, le club qu’il souhaitait conserver après avoir été éjecté de l’Olympique Lyonnais quand il a mis le club rhodanien au bord de la relégation. Mais l’Américain a toujours plus d’un tour dans sa manche, et personne ne sait quelles sont les prochaines surprises qui seront réservées aux clubs concernés. Pendant qu’il était encore à la tête du club de Rio de Janeiro, John Textor avait entamé les démarches pour récupérer une somme que l’OL lui devrait. Et un tribunal local a condamné Lyon à payer 21 ME à Botafogo pour compenser un déséquilibre des comptes au désavantage du club brésilien.

Botafogo endetté auprès de l'OL 

A force de faire des manoeuvres, difficile de savoir qui doit quoi à qui mais le rapport financier de Botafogo contredit cette décision de justice. En effet, selon ce dernier, qui a été récemment révélé par la formation de Rio de Janeiro, les dettes sont bien multiples entre les différentes entités d’Eagle Football. Mais si l’OL doit 127 millions d’euros à Botafogo, alors dans le sens inverse, le club brésilien est endetté à hauteur de 138 ME auprès de Lyon. Ainsi, ce sont 11 millions d’euros que Botafogo devrait régler à l’OL pour équilibrer les comptes, et non le contraire.
Un sacré mic-mac dont la justice, sportive comme financière, va devoir se défaire surtout si les différents clubs de la holding Eagle Football sont amenés à être vendus à des acheteurs différents. Mais le sentiment que l’OL a surtout beaucoup aidé financièrement Botafogo à se renforcer lors de l’arrivée de John Textor est en tout cas confirmé par les chiffes du propre rapport financier du club de Rio de Janeiro.
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Derniers commentaires

Botafogo doit 138 millions d’euros à l’OL

Mdrrrr y'a 6 mois j'avais calculé 150M à la louche entre la vente des actifs et l'achat des joueurs, bah voilà, c'était pas compliqué 😂😂 Et dans l'autre sens, il n'y a rien à part le prêt d'Almada. Mais on attend toujours d'avoir la liste détaillée avec tous les différents mouvements.

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"à la vue de la progression d'Endrick depuis qu'il a été prêté à l'OL." Super vanne c:/remi^^

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Rien ne sert de courrir il faut partir à point.

Encore un coup bas de la LFP, Lens est dégoûté

Plus simplement relevé exact du nombre de fois ou une équipe n'a eu que 3 jours ou 4 jours entre 2 matchs Nombre de fois 3 jours entre 2 matchs OL ET Strasbourg 14 Lille 13 Nice 12 PSG 11 OM 9 Monaco 6 Lens 3 Nombre de fois 4 jours entre 2 matchs PSG 17 Monaco 13 OM Strasbourg et OL 11 Lille 8 Nice 7 Lens 3 pour ce qui concerne l'OL (c'est vérifiable) par exemple du 25 sep au 5 octobre 4 matchs 2 EL journée 6 et 7 du 23 octobre au 29 novembre 6 matchs 2 EL Journées 9 10 11 et 12 Du 23 au 30 novembre 3 matchs 1 EL journées 13 et 14 du 7 au 14 décembre 3 match 1 EL journées 15 et 16 du 18 janvier au 7 février 7 matchs 1 CDF 2 EL Journées 18 19 20 ET 21 du 1 mars au 22 mars 7 matchs 1 CDF 2 EL Journées 24 25 26 et 27 soit un total 25 fois 3 ou 4 jours entre 2 matchs pour un total de 30 matchs concernés

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

On peut incriminer la gestion de Longoria et de Benatia. Ok. Mais c'est Beye qui fait les compos. Et souvent c'est n'importe quoi. Abdelli mdc??? Défense à trois alors qu'à chaque fois ou presque, on perd avec cette défense depuis le début de saison. Aucun clean sheet avec cette défense. On peut charger la mule sur Longoria et Benatia, mais ils ne sont pas les seuls responsables de tout ce fiasco. A un moment donné il faut aussi mettre l'entraineur et les joueurs en face de leurs responsabilités.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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