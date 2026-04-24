Botafogo doit 138 millions d’euros à l’OL

Retournement de situation dans le bazar entre Botafogo et l'OL. Lyon, condamné au Brésil à régler une dette de 21 ME auprès du club de Rio de Janeiro, est bien le club qui a financé les dépenses de Textor au Brésil.

Les imbroglios n’en finissent pas entre les différents clubs gouvernés par John Textor. La nuit dernière, l’homme d’affaire a perdu le contrôle de Botafogo, le club qu’il souhaitait conserver après avoir été éjecté de l ’Olympique Lyonnais quand il a mis le club rhodanien au bord de la relégation. Mais l’Américain a toujours plus d’un tour dans sa manche, et personne ne sait quelles sont les prochaines surprises qui seront réservées aux clubs concernés. Pendant qu’il était encore à la tête du club de Rio de Janeiro, John Textor avait entamé les démarches pour récupérer une somme que l’OL lui devrait. Et un tribunal local a condamné Lyon à payer 21 ME à Botafogo pour compenser un déséquilibre des comptes au désavantage du club brésilien.

Botafogo endetté auprès de l'OL

A force de faire des manoeuvres, difficile de savoir qui doit quoi à qui mais le rapport financier de Botafogo contredit cette décision de justice. En effet, selon ce dernier, qui a été récemment révélé par la formation de Rio de Janeiro, les dettes sont bien multiples entre les différentes entités d’Eagle Football. Mais si l’OL doit 127 millions d’euros à Botafogo, alors dans le sens inverse, le club brésilien est endetté à hauteur de 138 ME auprès de Lyon. Ainsi, ce sont 11 millions d’euros que Botafogo devrait régler à l’OL pour équilibrer les comptes, et non le contraire.

Un sacré mic-mac dont la justice, sportive comme financière, va devoir se défaire surtout si les différents clubs de la holding Eagle Football sont amenés à être vendus à des acheteurs différents. Mais le sentiment que l’OL a surtout beaucoup aidé financièrement Botafogo à se renforcer lors de l’arrivée de John Textor est en tout cas confirmé par les chiffes du propre rapport financier du club de Rio de Janeiro.