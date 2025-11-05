ICONSPORT_275962_0081
corentin tolisso - Olympique Lyonnais

Betis-OL : Lyon sans Tolisso ni Mangala

OL05 nov. , 19:29
parCorentin Facy
1
Paulo Fonseca a dévoilé le groupe de joueurs retenus pour le déplacement au Betis Séville lors de la 4e journée d'Europa League. Corentin Tolisso est laissé au repos. Son retour était espéré, mais Orel Mangala ne fait pas non plus partie du groupe qui voyage en Andalousie. 
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276077_0073
Premier League

Ang : Kyril Louis-Dreyfus justifie son pari incroyable

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_273859_0035
OL

L’OL croit au complot anti-Lyon de Stéphanie Frappart

ICONSPORT_276044_0008
OM

L'Inter flingue l'OM pour sa priorité du mercato

Fil Info

21:00
Ang : Kyril Louis-Dreyfus justifie son pari incroyable
20:39
LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée
20:30
L’OL croit au complot anti-Lyon de Stéphanie Frappart
20:00
L'Inter flingue l'OM pour sa priorité du mercato
19:53
OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)
19:40
L2 : L'ASSE privée du titre dès samedi soir ?
19:20
PSG : Achraf Hakimi sort du silence
19:00
L'OM en larmes, le PSG fonce sur Sidiki Cherif

Derniers commentaires

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Roulis , c’est vraiment le best en France …👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Ils sont tellement faibles les ritals qu’on ne voit pas comment les Sardines ne gagneraient pas ce match…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Victoire obligatoire pour les Sardines, sinon cata directe 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

La meilleure équipe qu'on puisse aligner ce soir. En espérant aucun blessé au terme de la soirée..

PSG : Achraf Hakimi sort du silence

Et toi tu en connais un rayon au niveau profondeur a force de te faire fourrer 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading