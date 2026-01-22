Berne-OL : La Masterclass de ce défenseur lyonnais

Très solide à Berne, l'Olympique Lyonnais a empoché les trois points (victoire 1-0) et a pu vérifier que Ruben Kluivert avait changé de dimension.

L’OL a retrouvé ses bonnes habitudes ce jeudi soir en Suisse, avec un match sans encaisser de but pour assurer une victoire minimaliste mais précieuse afin de garder la première place du classement générale de l’Europa League. Si Lyon a quand même eu chaud avec le but refusé pour un hors-jeu d’un joueur qui a légèrement interféré sur un repli défensif, la solidité de la défense inédite en seconde période avec la sortie de Tagliafico a permis de continuer à enchainer les victoires.

Et il y a un joueur qui a encore marqué des points à cette occasion, c’est Ruben Kluivert. Le Néerlandais est en train de s’imposer comme un patron dans l’arrière-garde lyonnaise et enchaine les prestations solides. Inattendu pour un élément aussi critiqué, et à juste titre, en début de saison. Désormais, plus personne ne rigole et les vestes se sont retournées. Le fils de Patrick Kluivert devient même un candidat sérieux à une place de titulaire après le retour de Moussa Niakhaté.

Paulo Fonseca devra faire des choix, mais l’entraineur portugais n’en a pas eu beaucoup à faire jusqu’à présent. Avec Ruben Kluivert, l’OL s’est offert un renfort qui a mis du temps à démarrer, mais qui fait désormais l’unanimité en cette deuxième partie de saison.