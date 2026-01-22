ICONSPORT_283063_0012

Berne-OL : La Masterclass de ce défenseur lyonnais

OL22 janv. , 20:42
parGuillaume Conte
4
Très solide à Berne, l'Olympique Lyonnais a empoché les trois points (victoire 1-0) et a pu vérifier que Ruben Kluivert avait changé de dimension.
L’OL a retrouvé ses bonnes habitudes ce jeudi soir en Suisse, avec un match sans encaisser de but pour assurer une victoire minimaliste mais précieuse afin de garder la première place du classement générale de l’Europa League. Si Lyon a quand même eu chaud avec le but refusé pour un hors-jeu d’un joueur qui a légèrement interféré sur un repli défensif, la solidité de la défense inédite en seconde période avec la sortie de Tagliafico a permis de continuer à enchainer les victoires.
Et il y a un joueur qui a encore marqué des points à cette occasion, c’est Ruben Kluivert. Le Néerlandais est en train de s’imposer comme un patron dans l’arrière-garde lyonnaise et enchaine les prestations solides. Inattendu pour un élément aussi critiqué, et à juste titre, en début de saison. Désormais, plus personne ne rigole et les vestes se sont retournées. Le fils de Patrick Kluivert devient même un candidat sérieux à une place de titulaire après le retour de Moussa Niakhaté.
Paulo Fonseca devra faire des choix, mais l’entraineur portugais n’en a pas eu beaucoup à faire jusqu’à présent. Avec Ruben Kluivert, l’OL s’est offert un renfort qui a mis du temps à démarrer, mais qui fait désormais l’unanimité en cette deuxième partie de saison.
R. Kluivert

R. Kluivert

NetherlandsPays-Bas Âge 24 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
4
Articles Recommandés
Pape Thiaw
CAN 2025

Les Algériens épargnés, le Sénégal attend son tour

l om envoie un mail terrible a ses supporters iconsport 260406 0646 394837
OM

Double sanction pour les supporters de l’OM

ICONSPORT_282905_0199
PSG

PSG : Encore beaucoup d’absents pour Paris contre Auxerre

ICONSPORT_282905_0296
PSG

PSG : « Vous, les journalistes », Luis Enrique sort son arme secrète

Fil Info

22 janv. , 22:00
Les Algériens épargnés, le Sénégal attend son tour
22 janv. , 21:30
Double sanction pour les supporters de l’OM
22 janv. , 21:00
PSG : Encore beaucoup d’absents pour Paris contre Auxerre
22 janv. , 21:00
PSG : « Vous, les journalistes », Luis Enrique sort son arme secrète
22 janv. , 20:45
EL : Programme TV et résultats de la 7e journée
22 janv. , 20:39
EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio
22 janv. , 20:25
OM : Pierre Sage s’est régalé, les Marseillais hallucinent
22 janv. , 20:00
En Ligue 1, le PSG fait changer l’horaire des matchs

Derniers commentaires

Une très mauvaise surprise attend Fofana à l’OL

faut mettre les deux fleches a droite et a gauche

EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio

J'ai subi le match ... Je l'ai trouvé tellement looong ... Après j'ai la crève et à 18h45, ça peut jouer 😂

Le PSG a raté son mercato, Dugarry dézingue Campos

Absolument pas... On fait 1/2 face a Dortmund et on est éliminé alors qu'on fait 5 poteaux face a Dortmund sur les 2 matchs. In fait une bonne saison en 2024...

EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio

Pas un match fou à regarder il faut retenir les 3 points on sans contentera.

EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio

Bravo l'OL ! Une victoire totalement méritée ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading