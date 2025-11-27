OL : Benzema de retour, il prend un violent stop

Libre en juin prochain, Karim Benzema n’écarte pas l’hypothèse d’un retour en Europe. Et pourquoi pas à l’Olympique Lyonnais ? Avant de prendre une telle décision, l’attaquant d’Al-Ittihad devra peser le pour et le contre.

C’est assez compliqué mais un joueur comme Karim, tout le monde aimerait l’avoir dans son équipe, a réagi le jeune retraité contacté par Ouest-France. Surtout revenir, pourquoi pas en Ligue 1, et j’espère à l’Olympique Lyonnais où il a fait énormément de belles choses. » Karim Benzema n’est pas près de raccrocher les crampons. Bientôt en fin de contrat, l’attaquant d’Al-Ittihad ne s’interdit pas une dernière aventure au haut niveau. Le Français dévoilait récemment au quotidien AS l’intérêts de formations européennes. Peut-être une opportunité à saisir pour l’Olympique Lyonnais , envisage Samuel Umtiti. «, a réagi le jeune retraité contacté par Ouest-France.

C’est assez particulier car quand on revient dans un endroit où on a déjà fait du très bon travail, il y a beaucoup d’attentes - Samuel Umtiti

L’ancien défenseur central des Gones émet quand même des doutes et prévient Karim Benzema sur le risque de retrouver son club formateur. « C’est assez particulier car quand on revient dans un endroit où on a déjà fait du très bon travail, il y a beaucoup d’attentes, a nuancé Samuel Umtiti. A certains moments, on peut se poser la question si c’est une bonne chose. Il a déjà laissé une belle image de lui en France. Je pense que ça peut être une bonne chose pour le championnat français. Un nouveau challenge en Europe pourrait être bien pour lui. Les joueurs de très haut niveau, comme lui, ont ce besoin à chaque fois de se mettre des objectifs. Donc pourquoi pas ? »

Il est vrai qu’Alexandre Lacazette, autre attaquant formé à l’Olympique Lyonnais, avait réussi son retour au club rhodanien. « Oui, même si énormément de gens étaient sceptiques à son retour. Il a montré toutes ses qualités. Il a été présent sur les deux dernières saisons, alors que ça n’avait pas été très facile pour le club. Je peux comprendre qu’il ait eu cette envie de partir loin, parce que ça lui a pris énormément d’énergie », a conclu le Franco-Camerounais, pas totalement certain que Karim Benzema ait intérêt à revenir.