Au bord du gouffre, l’OL va tous les vendre

Toujours confronté à de graves problèmes financiers, l’Olympique Lyonnais pourrait sacrifier des joueurs cet été. Le club rhodanien risque de conclure de nombreuses ventes pour assurer sa survie.

Il y a encore quelques mois, personne n’imaginait l’Olympique Lyonnais engagé dans la course au podium de Ligue 1. La perspective de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine paraît presque inespérée pour les Gones. Et pourtant, l’équipe entraînée par Paulo Fonseca va disputer le sprint final avec une certaine pression sur les épaules. Une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes ferait beaucoup de bien aux finances du club rhodanien.

L’ancien président John Textor a certes été poussé vers la sortie au profit de Michele Kang. Il n’empêche que les conséquences de sa gestion restent d’actualité puisque les créanciers d’Eagle Group réclament toujours leur argent. Une situation alarmante pour Pierre Ménès qui s’attend à voir l’Olympique Lyonnais vendre en masse cet été. « Je pense que si Lyon n'est pas en Ligue des Champions, on va effectivement redécouvrir que la situation financière du club est très difficile, et qu'il va falloir vendre de nouveau pour avoir une équipe toujours susceptible de contenter la DNCG », a prévenu le journaliste sur sa chaîne YouTube.

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« La question est là. Depuis l'arrivée de Michele Kang, le club a fait énormément d'efforts, mais je ne suis pas certain que ses efforts soient suffisants, a poursuivi Pierre Ménès. Parce que malgré tout, ils ont dépensé de l'argent. Alors c'est vrai qu'ils ont dépensé de l'argent pour Morton qui a aujourd'hui une vraie valeur, comme Moreira, Fofana et Niakhaté qui finalement n'a pas tellement perdu de sa valeur. Je pense qu'à un moment donné, la destinée de l'OL passera encore une fois par une vente, voire une saignée de son effectif actuel. Mais bon, il faut bien rembourser toutes les conneries de Textor. » Sans Ligue des Champions, ça risque d'être long.