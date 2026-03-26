John Textor et Michele Kang - OL
olympique lyonnais - John Textor et Michele Kang

Au bord du gouffre, l’OL va tous les vendre

OL26 mars , 17:00
parEric Bethsy
3
Toujours confronté à de graves problèmes financiers, l’Olympique Lyonnais pourrait sacrifier des joueurs cet été. Le club rhodanien risque de conclure de nombreuses ventes pour assurer sa survie.
Il y a encore quelques mois, personne n’imaginait l’Olympique Lyonnais engagé dans la course au podium de Ligue 1. La perspective de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine paraît presque inespérée pour les Gones. Et pourtant, l’équipe entraînée par Paulo Fonseca va disputer le sprint final avec une certaine pression sur les épaules. Une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes ferait beaucoup de bien aux finances du club rhodanien.
L’ancien président John Textor a certes été poussé vers la sortie au profit de Michele Kang. Il n’empêche que les conséquences de sa gestion restent d’actualité puisque les créanciers d’Eagle Group réclament toujours leur argent. Une situation alarmante pour Pierre Ménès qui s’attend à voir l’Olympique Lyonnais vendre en masse cet été. « Je pense que si Lyon n'est pas en Ligue des Champions, on va effectivement redécouvrir que la situation financière du club est très difficile, et qu'il va falloir vendre de nouveau pour avoir une équipe toujours susceptible de contenter la DNCG », a prévenu le journaliste sur sa chaîne YouTube.

Lire aussi

Textor écarté par Botafogo, une banque se lanceTextor écarté par Botafogo, une banque se lance
« La question est là. Depuis l'arrivée de Michele Kang, le club a fait énormément d'efforts, mais je ne suis pas certain que ses efforts soient suffisants, a poursuivi Pierre Ménès. Parce que malgré tout, ils ont dépensé de l'argent. Alors c'est vrai qu'ils ont dépensé de l'argent pour Morton qui a aujourd'hui une vraie valeur, comme Moreira, Fofana et Niakhaté qui finalement n'a pas tellement perdu de sa valeur. Je pense qu'à un moment donné, la destinée de l'OL passera encore une fois par une vente, voire une saignée de son effectif actuel. Mais bon, il faut bien rembourser toutes les conneries de Textor. » Sans Ligue des Champions, ça risque d'être long.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_277500_0108
Mondial 2026

Turquie - Roumanie : les compos (18h sur L’Equipe Live)

ICONSPORT_244481_0470
Lens

PSG-Lens reporté, ça prend une tournure politique

ICONSPORT_360791_0009
Monaco

Monaco : Paul Pogba buteur en amical, la machine est lancée

ICONSPORT_282357_0167
PSG

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

Fil Info

26 mars , 17:31
Turquie - Roumanie : les compos (18h sur L’Equipe Live)
26 mars , 17:30
PSG-Lens reporté, ça prend une tournure politique
26 mars , 16:45
Monaco : Paul Pogba buteur en amical, la machine est lancée
26 mars , 16:30
Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés
26 mars , 16:00
Rennes a trouvé le successeur de Jacquet pour 10 ME
26 mars , 15:30
Aucun fan de l'OM à la Beaujoire, le plan radical de Nantes
26 mars , 15:00
OL : Il a lancé Benzema et fait son retour à Lyon
26 mars , 14:30
PSG : Luis Enrique après Carrick, MU y croit
26 mars , 14:00
Julian Alvarez sur le départ, l’Atlético pioche en Ligue 1

Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

Laisse tomber, icic les 3/4 ne sont pas capables de comprendre ça... Ils voient le court terme sans même réfléchir au pourquoi on est encore 5eme et pas 6eme voir 7eme (ce qu'on serait sans le PSG)...

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

Prévoir quand le PSG reprend et commence sa preparation, avec tres peu de repos pour les joueurs,2 semaines avant le début du championnat et qu on lui refuse dés le 13 Août tout report ?

Au bord du gouffre, l’OL va tous les vendre

En crise ou pas, l'OL a toujours du vendre ses meilleurs joueurs à chaque mercato, merci la L1 et ses droits tv pourris, alors ça change rien. Le seul joueur qui est bien valorisé et qui n'est pas une nouvelle recrue c'est Fofana. Les autres viennent d'arriver, ils ont été payés 3 cacahuètes et vont être revendus x5

PSG-Lens reporté, ça prend une tournure politique

Xavier Bertrand, un des fossoyeurs des LR...

Aucun fan de l'OM à la Beaujoire, le plan radical de Nantes

Et oui l'OM plus grand club de France 👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading