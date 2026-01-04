ang incroyable ugarte deja pret a claquer la porte iconsport 240521 0124 382338

Arnaqué par le PSG, Man United se venge sur l’OL

OL04 janv. , 8:40
parEric Bethsy
En difficulté à Manchester United, Manuel Ugarte a des touches sur le marché des transferts. L’Olympique Lyonnais fait partie des formations intéressées par l’Uruguayen. Mais les Red Devils n’accepteront son départ qu’à la condition de récupérer l’énorme montant investi sur l’ancien Parisien.
Toujours limité par ses finances et par l’encadrement de sa masse salariale, l’Olympique Lyonnais reste ambitieux dans son recrutement. Le propriétaire du Groupama Stadium ne s’interdit pas de tenter des gros coups. Suite à l’arrivée en prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid, la direction rhodanienne regarde du côté de Manchester United. Le club dirigé par Michele Kang se verrait bien relancer Manuel Ugarte (24 ans).
Depuis sa signature à l’été 2024, le milieu défensif ne répond pas aux attentes des Red Devils. Le manager Ruben Amorim, qui l’avait eu sous ses ordres au Sporting Portugal, ne l’estime pas au niveau pour intégrer son meilleur onze. L’Olympique Lyonnais a donc repéré une ouverture pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain dont le volume à la récupération du ballon avait impressionné en Ligue 1. Malheureusement pour les Gones, la signature de l’Uruguayen semble peu probable, voire tout simplement impossible. Pour commencer, Lyon doit composer avec la concurrence de Galatasaray.

MU réclame 50 M€ !

Le club turc, mieux armé sur le plan financier, a les faveurs de Manuel Ugarte, notamment conseillé par son compatriote Lucas Torreira qui évolue chez les Stambouliotes. Ces derniers ont donc sollicité un prêt payant (17 millions d’euros) avec option d’achat. Mais selon les informations de TEAMtalk, Manchester United, affaibli par de nombreuses absences cet hiver, souhaite conserver son milieu de terrain. Un départ serait seulement envisageable si un courtisan venait à proposer près de 50 millions d’euros, soit le montant dépensé pour le recruter au Paris Saint-Germain. A priori, Galatasaray ne misera pas une telle somme. Et l’Olympique Lyonnais encore moins.
M. Ugarte Ribeiro

M. Ugarte Ribeiro

UruguayUruguay Âge 24 Milieu

Premier League

Matchs13
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
