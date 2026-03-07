60 ME de ventes, l’OL va encore sacrifier des joueurs

Toujours dans le rouge sur le plan financier, l’Olympique Lyonnais vivra un nouveau mercato compliqué cet été. Le club rhodanien sera dans l’obligation de vendre des joueurs majeurs.

Affecté par l’élimination face à Lens (2-2, 4-5 tab) jeudi en Coupe de France, Rémy Descamps pourra toujours se consoler avec sa signature à venir. Le gardien numéro 2 de l’Olympique Lyonnais s'apprête à prolonger son contrat pour deux années supplémentaires. Le club rhodanien va ainsi blinder son portier jusqu’en 2029. Pour la direction, c’est une manière de préparer l’avenir et un mercato estival qui s’annonce compliqué. D’après le journaliste de L’Equipe Joël Domenighetti, comme l’été dernier, de grosses ventes seront encore nécessaires.

« Si Rémy Descamps était le premier joueur à prolonger ? Je n'y ai pas beaucoup réfléchi mais celui qu'il faut prolonger en premier, ou dont il faut prolonger l'aventure si c'est possible, c'est Endrick, a répondu l’observateur lyonnais à But. Ensuite la priorité serait de garder toutes les forces vives mais l'OL a besoin de vendre entre 40 et 60 millions d'euros cet été donc ça va être compliqué. (…) Je ne sais pas si la prolongation de Rémy Descamps était la priorité. En tout cas, je pense que l'OL a besoin de se sécuriser pour le moyen terme, c'est-à-dire le début de saison prochaine parce qu'il va falloir considérer que sur le plan économique, ça va être un peu chaud cet été. »

« (…) Il n'y aura pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire du recrutement cet été. Pendant encore deux saisons, il y a des remboursements à faire auprès de l'UEFA. Les bonus liés à la qualification européenne sont ponctionnés par l'UEFA pour payer 60 millions d'euros, à raison de 20 millions d'euros par an. S'il y participe, la Ligue des Champions va mettre du beurre dans les épinards, mais l'OL n'aura pas toutes les marges de manœuvre pour le recrutement », a prévenu le journaliste impatient de voir si Lyon peut reproduire le bon travail réalisé l’été dernier.