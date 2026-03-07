60 ME de ventes, l’OL va encore sacrifier des joueurs

Il n'y a pas plus aveugle qu'une personne qui ne veut pas voir, à moins d'être dans le déni le plus complet. Si l'om allait bien, la Provence en serait oh combien ravi mais ton supporterisme exacerbé t'empêche d'en être conscient.... tant pis pour toi.
Imbécile rageux y'a ke la vérité ki dérange car c la strict vérité c'est propos tt le monde le C vous êtes qualifié par la mansuétude des arbitres aller é retour hier ils vous ont remis à votre place é niveau
Il dézingue personne y'a ke la vérité ki vous dérange
Prêt à répondre à koi contre Monaco inexistant qualifié grâce à la mansuétude de l'arbitrage tant k l'aller qu'au retour
Fofana qui à fait une saison blanche... Bon chance !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
🎙️@jdomenighetti : « Celui qu’il faut prolonger en premier, si c’est possible, c’est Endrick. Ensuite ce serait de garder toutes les forces vives mais l’OL a besoin de vendre entre 40 et 60M€ cet été donc ça va être compliqué. » Voilà un extrait de l’émission de @AlexCorboz
Après leur mauvaise série face à Strasbourg, Marseille et Lens, les Gones seront attendus dimanche face au Paris FC. Voici notre Talkshow #OL de la semaine avec en invité le nouvel envoyé spécial de L'Equipe dans la région @jdomenighetti. Bon visionnage. youtu.be/Tuu_EF4zQtc?si…