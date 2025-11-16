veretout au qatar l ol et l om sont bredouilles iconsport 256095 0024 1 396042

« Je ne peux rien leur reprocher », il n'en veut pas à l'OL

OL16 nov. , 21:20
parHadrien Rivayrand
L'OL a dû revoir ses moyens à la baisse ces derniers mois. Beaucoup de joueurs sont partis. C'est notamment le cas de Jordan Veretout, aujourd'hui au Qatar. 
L'OL connait une saison plutôt bonne pour le moment. Surtout au vu des départs récents qui ont eu lieu dans le Rhône. Jordan Veretout fait partie des joueurs qui sont partis l'été dernier. L'international français a rejoint les rangs d'Al-Arabi au Qatar contre la somme de 500 000 euros. L'ancien de l'OM voulait pourtant réussir son passage à l'OL, même si ça n'a pas été le cas. Selon lui, son utilisation avec les Gones n'était pas des meilleures. Il aurait notamment voulu évoluer plus à gauche. 

Veretout l'a mauvaise mais... 

Lors d'un entretien accordé à Foot Mercato, Jordan Veretout a en effet indiqué concernant son aventure lyonnaise : « À Lyon, on ne m’a pas mis à ma place. Ils le savent, je leur ai dit, ils l’ont compris aussi. Il y a aussi Coco qui a fait une superbe saison. C’est un peu le poste que j’aime, donc je ne peux rien leur reprocher à part que de temps en temps, j’aurais voulu plus jouer à gauche et on m’a mis beaucoup à droite.
Pour l'ancien de l'OL, sa relation avec Paulo Fonseca aurait pu être également de meilleure qualité, surtout que les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble à la Roma : « Je n’ai pas été compris alors que j’avais fait une superbe saison à la Roma grâce à Paulo Fonseca. Malheureusement, je n’ai pas ressenti le même feeling à Lyon. C’est comme ça, mais je retiens que le positif dans tous les clubs où je suis passé »

Jordan Veretout profite désormais d'une vie loin du stress du football européen. Il pourrait néanmoins décider de revenir dans quelques mois afin de se relancer dans un club qui lui donnera une place de choix. 
0
