Vente OGC Nice : Romain Molina donne le vrai prix

24 oct.
Nathan Hanini
L’OGC Nice a encore vécu une petite désillusion en Ligue Europa ce jeudi soir. Le club de la Côte d’Azur s’est incliné du côté de Vigo 2-1. En coulisses INEOS cherche à vendre le club, mais le prix demandé par les propriétaires est trop élevé.
La dernière victoire en Europe de l’OGC Nice remonte au 16 mars 2023 contre le Sheriff Tiraspol. Depuis, les Niçois enchaînent les désillusions en Coupe d’Europe. Le club de la Côte d’Azur connaît un début de saison difficile. En Ligue 1 le bilan n’est guère plus reluisant, malgré la victoire contre l’Olympique Lyonnais la semaine dernière. Les Aiglons pointent à la 10e place du championnat avec 11 points après huit journées. Avec un effectif une nouvelle fois réduit cet été par INEOS, Franck Haise doit concocter un onze solide.

Nice en veut 150 millions

De son côté, la firme britannique est désormais tournée vers d’autres projets. Dans le monde du ballon rond, INEOS gère Manchester United et laisse Nice à l’abandon. Les propriétaires cherchent tout de même une porte de sortie et une vente. Mais le prix demandé par INEOS est trop élevé pour la réalité actuelle de la Ligue 1. Sur sa chaîne Youtube, Romain Molina a dévoilé le prix demandé par INEOS.
« Les vrais clubs en vente en Ligue 1, évidemment Nice. Ils ont mandaté cet été la banque Lazard si je ne dis pas de bêtises. Sauf que le problème INEOS veut beaucoup trop d'argent. On parle de 150 millions, allez ça peut se négocier un petit peu moins. Le problème, c'est que Nice perd énormément d’argents. INEOS ne va pas donner de l’argent pour renforcer l’équipe actuelle. En réalité, ils vont combler les pertes notamment à travers des augmentations de capital de plusieurs dizaines de millions d’euros […] Aujourd’hui INEOS est ouvert à négocier pour moins, mais ça reste au-dessus de 100 millions. Moi, je l’analyse en discutant avec des gens du milieu, c’est 50, 60 millions vu les pertes et la conjoncture du football français », a-t-il expliqué. INEOS va donc devoir baisser ses demandes pour espérer trouver un repreneur. En attendant, Nice végète sans réellement de projet concret à se mettre sous la dent. 
Nice

Nice

Ligue 1 #9
D
V
N
D
N
Ligue 1
Ligue 1
Matchs8
V
Victoire3
M
Match nul2
D
Défaite3
Buts Marqués12
Buts Encaissés14

Matchs Récents

Tout afficher
23 octobre 2025 à 21:00
Europa League
Celta de VigoCelta de Vigo
2
1
Match terminé
NiceNice
18 octobre 2025 à 17:00
Ligue 1
NiceNice
3
2
Match terminé
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
S. Diop
10.

S. Diop

FRAFRA Âge 25 Attaquant
Matchs8
Buts4
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
J. Boga
7.

J. Boga

CIVCIV Âge 28 Attaquant
Matchs8
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Indice UEFA : L’OL sauve la France du désastre

Le désastre c'est surtout que l'on perd des points sur tous (les 4 meilleures ligues et le Portugal) 1, 2 points perdus sur les Allemands c'est 4 MATCHS à gagner en plus qu'eux pour les rattraper.

PSG : Chevalier galère, Luis Enrique lui en demande trop

Le problème c'est surtout qu'on passe d'un gardien top mondial confirmé à un grand espoir du poste. Nos attentes sont grandes par rapport à la patience dont nous devons faire preuve.

PSG : Chevalier galère, Luis Enrique lui en demande trop

Le problème de chevalier c'est juste quand la balle est cadrée, quand l'attaquant adverse tir a cote il s'en sort a peu près sauf face à Marseille

Garnier quitte l’OL et signe à Lens

Pour faire coiffeur, c'était pas la peine d'aller si loin. ^^

EdF : Thauvin entre et marque, quel but !

Mais DD ne sera plus là!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading