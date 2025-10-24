Vente OGC Nice : Romain Molina donne le vrai prix

L’OGC Nice a encore vécu une petite désillusion en Ligue Europa ce jeudi soir. Le club de la Côte d’Azur s’est incliné du côté de Vigo 2-1. En coulisses INEOS cherche à vendre le club, mais le prix demandé par les propriétaires est trop élevé.

La dernière victoire en Europe de l’OGC Nice remonte au 16 mars 2023 contre le Sheriff Tiraspol. Depuis, les Niçois enchaînent les désillusions en Coupe d’Europe. Le club de la Côte d’Azur connaît un début de saison difficile. En Ligue 1 le bilan n’est guère plus reluisant, malgré la victoire contre l’Olympique Lyonnais la semaine dernière. Les Aiglons pointent à la 10e place du championnat avec 11 points après huit journées. Avec un effectif une nouvelle fois réduit cet été par INEOS, Franck Haise doit concocter un onze solide.

Nice en veut 150 millions

De son côté, la firme britannique est désormais tournée vers d’autres projets. Dans le monde du ballon rond, INEOS gère Manchester United et laisse Nice à l’abandon. Les propriétaires cherchent tout de même une porte de sortie et une vente. Mais le prix demandé par INEOS est trop élevé pour la réalité actuelle de la Ligue 1. Sur sa chaîne Youtube, Romain Molina a dévoilé le prix demandé par INEOS.

« Les vrais clubs en vente en Ligue 1, évidemment Nice. Ils ont mandaté cet été la banque Lazard si je ne dis pas de bêtises. Sauf que le problème INEOS veut beaucoup trop d'argent. On parle de 150 millions, allez ça peut se négocier un petit peu moins. Le problème, c'est que Nice perd énormément d’argents. INEOS ne va pas donner de l’argent pour renforcer l’équipe actuelle. En réalité, ils vont combler les pertes notamment à travers des augmentations de capital de plusieurs dizaines de millions d’euros […] Aujourd’hui INEOS est ouvert à négocier pour moins, mais ça reste au-dessus de 100 millions. Moi, je l’analyse en discutant avec des gens du milieu, c’est 50, 60 millions vu les pertes et la conjoncture du football français », a-t-il expliqué. INEOS va donc devoir baisser ses demandes pour espérer trouver un repreneur. En attendant, Nice végète sans réellement de projet concret à se mettre sous la dent.