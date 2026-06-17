Pantaloni remplace Puel à l'OGC Nice (officiel)

Dans un communiqué publié ce mercredi, l’OGC Nice annonce la nomination d’Olivier Pantaloni, libre depuis son départ du FC Lorient. Le technicien corse remplace Claude Puel.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Olivier à la tête de notre équipe première. Son parcours, son expérience et les résultats obtenus au fil des années ont démontré sa capacité à construire, à fédérer et à faire progresser ses équipes dans la durée. Nous avons également été sensibles à sa personnalité, à sa vision du football et à son attachement aux valeurs de travail, de respect et d’exigence » s’est félicité sur le site officiel du club azuréen le président Maurice Cohen.

Olivier Pantaloni a de son côté fait part de son bonheur de rejoindre la Côte d’Azur pour y poursuivre sa carrière après une très belle saison au FC Lorient. « C’est déjà une fierté pour moi d’entraîner un club comme l’OGC Nice. Je suis ravi aujourd'hui de revenir dans le sud et dans ce club que je connais pour y avoir été un temps joueur. J’arrive à Nice avec beaucoup d’humilité mais aussi beaucoup de détermination. Je veux respecter le club. Je vais transmettre les valeurs qui sont les miennes : humilité, travail, respect, détermination et ambition. A nous de répondre à l’attente des supporters et à redorer les couleurs de l’OGC Nice » a fait savoir le nouvel entraîneur des Aiglons.