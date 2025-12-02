ICONSPORT_278588_0150

OGC Nice : Franck Haise s'en va, Sablé le remplace

OGC Nice02 déc. , 21:51
parMehdi Lunay
2
La confrontation violente entre supporters et joueurs niçois à Lorient dimanche a été de trop pour Franck Haise.
Après mûre réflexion, l'entraîneur de l'OGC Nice va quitter son poste. Selon RMC Sport, le technicien a trouvé un accord à l'amiable avec sa direction et va s'adresser à la presse mercredi. Julien Sablé va assurer l'intérim sur le banc des Aiglons pour la réception d'Angers dimanche. L'ancien joueur du Gym dirige actuellement le centre de formation de Nice et avait déjà assuré cette mission à l'ASSE en 2017-2018.
2
