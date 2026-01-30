le nigeria appelle moffi en renfort coup dur pour nice icon dsc5056 370296

Officiel : Nice prête Moffi au FC Porto

OGC Nice30 janv. , 19:14
parEric Bethsy
0
En arrêt maladie après les incidents avec les supporters en novembre dernier, Terem Moffi (26 ans) quitte l’OGC Nice. L’attaquant nigérian est officiellement prêté au FC Porto jusqu’à la fin de la saison. Le montant de l’option d’achat ne figure pas dans le communiqué, mais un prix de 8 millions d’euros était évoqué ces derniers jours.
0
