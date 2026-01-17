l om l a flingue ntcham ne s en remet pas icon dib 230421 11 79 315567

Nice va chercher un ancien flop de l’OM

OGC Nice17 janv. , 21:30
parEric Bethsy
En quête de renforts pour la deuxième partie de saison, l’OGC Nice se penche sur une piste étonnante. Le Gym a pris des renseignements sur le milieu Olivier Ntcham, en fin de contrat à Samsunspor. Il y a quelques années, le Franco-Camerounais n’a pourtant pas laissé de bons souvenirs à la Ligue 1.
L’OGC Nice revoit ses priorités. Il n’est plus question d’évoquer la course aux places européennes. A force d’accumuler les contre-performances, les Aiglons sont maintenant condamnés à jouer le maintien en Ligue 1. Et comme chaque équipe à la lutte pour sa survie dans l’élite, le club azuréen semble orienter son recrutement vers des joueurs expérimentés. C’est effectivement l’une des raisons qui expliquent l’ouverture d’un dossier étonnant.
Selon nos confrères d’Africafoot, qui confirme la tendance précédemment donnée par TransferFeed, le Gym s’intéresse à Olivier Ntcham (29 ans). Le milieu de Samsunspor représente une belle affaire financière puisqu’il a refusé de prolonger alors que son contrat expire en juin prochain. Non retenu, le Franco-Camerounais peut partir contre une faible indemnité de transfert. L’opportunité à attiré l’AEK Athènes et l’OGC Nice qui s’est renseigné sur la situation du joueur, sans transmettre d’offre pour le moment. Les dirigeants niçois étudient d’autres pistes en parallèle et pourraient finir par zapper l’ancien flop de l’Olympique de Marseille.

Villas-Boas n'avait pas aimé

Les supporters marseillais se souviennent forcément du bref passage d’Olivier Ntcham en 2021. Avant même de faire ses débuts, le milieu de terrain avait provoqué le départ de l’entraîneur André Villas-Boas, remonté contre ses dirigeants qui ne l’avaient pas consulté avant de recruter l’international camerounais. Le Portugais n’était pas convaincu par ce recrutement et la suite lui donnait raison. En une demi-saison, Olivier Ntcham n’avait disputé que six petits matchs avec le club phocéen qui n’avait évidemment pas levé l'option d'achat à 5 millions d’euros fixée par le Celtic. Quelques années plus tard, Nice semble persuadé que l’ex-Citizen mérite une nouvelle chance en Ligue 1.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Toulouse
261875629236
8
Strasbourg
241773726215
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
181853102135-14
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121733111838-20

