clauss a toujours la rage l om prend cher iconsport 254322 0098 390265

Nice : Clauss simule sa blessure, la grosse accusation

OGC Nice29 oct. , 14:30
parQuentin Mallet
0
Touché lors du déplacement de Nice à Rennes, Jonathan Clauss est soupçonné de jouer un mauvais coup à sa direction à cause de son transfert avorté au Bayer Leverkusen lors du dernier mercato estival en simulant une blessure au genou.
La victoire de Nice face à Rennes lors de la dernière journée de Ligue 1 a permis aux hommes de Franck Haise de prendre des points précieux dans la course à l'Europe. Un peu en retard sur le wagon de tête, les Aiglons avaient tout intérêt à repartir de Bretagne avec une victoire pour ne pas le laisser s'échapper. La victoire comporte toutefois un bémol qui commence à faire beaucoup de bruit. Buteur juste avant la pause, Jonathan Clauss a finalement été remplacé à la mi-temps pour cause de blessure. Le début de la manigance du latéral droit de 33 ans ?
J. Clauss

J. Clauss

FranceFrance Âge 33 Défenseur

Coupe de France

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge1

Ligue 1

Matchs8
Buts1
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Dans un article de L'Equipe paru ce mercredi, on apprend qu'en interne, le Gym a des doutes quant aux douleurs ressenties par l'ancien Lensois, au point de le soupçonner de vouloir se venger de son transfert avorté l'été dernier au Bayer Leverkusen.

Jonathan Clauss se vengerait-il ?

« Il n’y a pas grand-chose de méchant, donc on verra comment il est. Ça ne nécessitait même pas d’examens approfondis. Ce qui est sûr, c’est que s’il est absent plusieurs semaines, ce n’est pas à cause du genou. Des tensions ? Il y a des choses qui sortent et qui ne sortent pas de chez nous, ça m’embête », a déclaré Franck Haise en conférence de presse ce mardi en marge de Nice-Lille. Une sortie qui en dit long : l'entraineur du Gym sous-entend que la blessure de Jonathan Clauss n'étant pas si grave, son absence ne devrait pas durer trois semaines sauf si un autre élément vient perturber son retour.
Sollicité par nos confrères de Nice Matin, l'entourage du joueur a confirmé qu'il n'y avait pas de problème : « Jonathan n’a pas exagéré et reviendra sur le terrain rapidement ». En attendant, le quotidien régional indique que Jonathan Clauss a déjà refusé au moins deux offres de prolongation de la part de sa direction, bien qu'il dispose d'une année en option activable automatiquement à partir de 18 titularisations. A ce jour, il en compte 11.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275194_0015
PSG

Lamine Yamal en crise, le PSG met le paquet

ICONSPORT_236452_0050
Rennes

Laurent Blanc à Rennes, discussions « très avancées »

ICONSPORT_271271_0005
OL

L'OL fonce sur Endrick, la star du Real dit oui

ICONSPORT_274910_0612
Lens

« Thauvin c'est scandaleux » : Il alerte Lens

Fil Info

17:00
Lamine Yamal en crise, le PSG met le paquet
16:30
Laurent Blanc à Rennes, discussions « très avancées »
15:50
L'OL fonce sur Endrick, la star du Real dit oui
15:30
« Thauvin c'est scandaleux » : Il alerte Lens
15:00
OL : Le Paris FC jaloux de Lyon
14:00
« L’OL ne meurt jamais, » la chaîne Ligue 1+ a choisi son camp
13:40
Real : Vinicius Junior fait son mea culpa
13:20
Riolo et Verdez s’étripent chez Hanouna

Derniers commentaires

L'OL fonce sur Endrick, la star du Real dit oui

commence pas a parler tu en sais rien du tout mdr

L'OL fonce sur Endrick, la star du Real dit oui

ENFIN! C’est le joueur qu’il nous manque, j’attendais l’info avec impatience

L'OL fonce sur Endrick, la star du Real dit oui

Oui c'est vrai. Après il est question de payer son salaire + 4,5M en prêt payant.

L'OL fonce sur Endrick, la star du Real dit oui

Perso,il aura plus de temps de jeu à Lyon qu'à Marseille...

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Rires, bien sûr, j'ai même été voir du coté des bus pensant que tu étais venu par ce biais... Ahlala, tes descriptions de photos Google étaient parfaites oui, rires. D'ailleurs comme véritable preuve, une image de ton billet aurait suffit mais bizarrement tu ne l'as pas gardé, comme c'est étrange, rires. Allez va, Greg Roi te croit, c'est bien là l'essentiel hein, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading