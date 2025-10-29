Nice : Clauss simule sa blessure, la grosse accusation

Touché lors du déplacement de Nice à Rennes, Jonathan Clauss est soupçonné de jouer un mauvais coup à sa direction à cause de son transfert avorté au Bayer Leverkusen lors du dernier mercato estival en simulant une blessure au genou.

La victoire de Nice face à Rennes lors de la dernière journée de Ligue 1 a permis aux hommes de Franck Haise de prendre des points précieux dans la course à l'Europe. Un peu en retard sur le wagon de tête, les Aiglons avaient tout intérêt à repartir de Bretagne avec une victoire pour ne pas le laisser s'échapper. La victoire comporte toutefois un bémol qui commence à faire beaucoup de bruit. Buteur juste avant la pause, Jonathan Clauss a finalement été remplacé à la mi-temps pour cause de blessure. Le début de la manigance du latéral droit de 33 ans ?

J. Clauss France • Âge 33 • Défenseur Coupe de France Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 UEFA Nations League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 1 Ligue 1 Matchs 8 Buts 1 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Dans un article de L'Equipe paru ce mercredi, on apprend qu'en interne, le Gym a des doutes quant aux douleurs ressenties par l'ancien Lensois, au point de le soupçonner de vouloir se venger de son transfert avorté l'été dernier au Bayer Leverkusen.

Jonathan Clauss se vengerait-il ?

« Il n’y a pas grand-chose de méchant, donc on verra comment il est. Ça ne nécessitait même pas d’examens approfondis. Ce qui est sûr, c’est que s’il est absent plusieurs semaines, ce n’est pas à cause du genou. Des tensions ? Il y a des choses qui sortent et qui ne sortent pas de chez nous, ça m’embête », a déclaré Franck Haise en conférence de presse ce mardi en marge de Nice-Lille. Une sortie qui en dit long : l'entraineur du Gym sous-entend que la blessure de Jonathan Clauss n'étant pas si grave, son absence ne devrait pas durer trois semaines sauf si un autre élément vient perturber son retour.

Sollicité par nos confrères de Nice Matin, l'entourage du joueur a confirmé qu'il n'y avait pas de problème : « Jonathan n’a pas exagéré et reviendra sur le terrain rapidement ». En attendant, le quotidien régional indique que Jonathan Clauss a déjà refusé au moins deux offres de prolongation de la part de sa direction, bien qu'il dispose d'une année en option activable automatiquement à partir de 18 titularisations. A ce jour, il en compte 11.