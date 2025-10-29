Nice : Clauss simule sa blessure, la grosse accusation

commence pas a parler tu en sais rien du tout mdr
ENFIN! C’est le joueur qu’il nous manque, j’attendais l’info avec impatience
Oui c'est vrai. Après il est question de payer son salaire + 4,5M en prêt payant.
Perso,il aura plus de temps de jeu à Lyon qu'à Marseille...
Rires, bien sûr, j'ai même été voir du coté des bus pensant que tu étais venu par ce biais... Ahlala, tes descriptions de photos Google étaient parfaites oui, rires. D'ailleurs comme véritable preuve, une image de ton billet aurait suffit mais bizarrement tu ne l'as pas gardé, comme c'est étrange, rires. Allez va, Greg Roi te croit, c'est bien là l'essentiel hein, rires.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
