Nice n'en revient pas, Boga signe à la Juventus

Plus apparu sous le maillot de l’OGC Nice depuis la débâcle à Lorient le 30 novembre dernier, Jérémie Boga va s’offrir un rebond de prestige. L’ailier ivoirien est attendu à la Juventus Turin ce dimanche.

Auteur de seulement 2 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison, Jérémie Boga va imiter Terem Moffi dans les heures à venir en s’offrant un rebond aussi prestigieux qu’inattendu. En arrêt maladie depuis la débâcle à Lorient fin octobre et l’accueil plus que musclé des supporters niçois à l’aéroport, le natif de Marseille va signer… à la Juventus Turin. Fabrizio Romano confirme sur son compte X qu’un accord total a été trouvé entre l’OGC Nice et la Vieille Dame pour le prêt de Jérémie Boga avec une option d’achat non-obligatoire fixée à 5 millions d’euros.

Comme c’est le cas de Moffi qui a signé au FC Porto, Boga va rebondir de forte belle manière dans un top club européen malgré les difficultés rencontrées ces derniers mois et un niveau qui pose question. Les internautes n’en reviennent pas, d’ailleurs, de voir de tels transferts en provenance de la Côte d’Azur. « Terem Moffi à Porto Jeremie Boga à la Juve. Réussir à rebondir comme ça deux mois après, faut juste s’incliner et reconnaître que certains agents sont des cracks » peut-on lire.

Accord total pour Jérémie Boga à la Juve

« Mais dans quel monde, deux mecs en difficulté sportive ET extrasportive à NICE, peuvent rebondir à PORTO et à la JUVENTUS ??!!! Tout sauf mérité, ça me dégoute » a-t-il posté. Quoi qu’il en soit, Jérémie Boga peut savourer cette fin de Le créateur de contenus Alex de Castro, très suivi sur YouTube et supporter du Gym, n’en revient pas non plus et n’a pas masqué son écoeurement sur X.a-t-il posté. Quoi qu’il en soit, Jérémie Boga peut savourer cette fin de mercato

En grosse difficulté au Gym et en clash total avec les supporters depuis quasiment trois mois, l’ancien joueur de Sassuolo va retrouver la Série A, où il a laissé de très bons souvenirs. Ce qui lui vaut d’ailleurs sans doute cette offre inespérée de la Juventus Turin, à la recherche d’un ailier depuis plusieurs semaines et qui a donc trouvé son bonheur avec le futur ex-Niçois.