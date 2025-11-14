Nice leader devant l’OL et l’OM, un détail change tout

nice franck haise defend ratcliffe apres la polemique haise 3 390453

Aux commandes de la Ligue 1 après 12 journées, le Paris Saint-Germain profite de récentes victoires obtenues en fin de match. Ces points arrachés font du bien aux Parisiens dont les premières périodes n’ont pas toujours donné satisfaction. La preuve avec ce classement fictif qui prend uniquement en compte les résultats à la mi-temps.
Il existe un monde où l’OGC Nice est leader après 12 journées de Ligue 1. Ce monde, c’est celui où les matchs se terminent après 45 minutes, plus le temps additionnel éventuel. Le compte Instagram Nes.football a en effet établi le classement du championnat en prenant seulement en compte les résultats des matchs à la mi-temps. Et c’est bien le Gym qui arrive en tête avec 24 points. La stat risque d’agacer encore un peu plus Franck Haise dont l’équipe a perdu un total de sept unités dans les deuxièmes périodes !
Mais que l’entraîneur azuréen se rassure, ses hommes ne sont pas les seuls à laisser des points en route. Ceux de Paulo Fonseca à l'Olympique Lyonnais, seulement septièmes avec 20 points au vrai classement, auraient occupé la deuxième place (22 points) si leurs rencontres s’étaient arrêtées à la pause. En revanche, d’autres équipes ont mieux négocié les deuxièmes parties de leurs matchs. On pense principalement au Paris Saint-Germain qui domine le vrai classement de la Ligue 1, et qui n’apparaît qu’en quatrième position à la mi-temps avec sept points de moins !
Il faut dire que les Parisiens viennent d’arracher deux succès dans le temps additionnel face à l’OGC Nice (1-0) et l’Olympique Lyonnais (2-3). Comme son rival, l’Olympique de Marseille a aussi profité des deuxièmes périodes pour récolter des unités en plus (4). Ce scénario avait notamment été aperçu lors des succès à Strasbourg (1-2) et à Metz (0-3), à une période pas si lointaine où les Marseillais enchaînaient les victoires convaincantes.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
Tout afficher
0
