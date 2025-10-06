ICONSPORT_104397_0043
Jean-Pierre Rivère estrosi

Nice : Jean-Pierre Rivère se fait humilier par la mairie

OGC Nice06 oct. , 15:22
parClaude Dautel
0
Ancien président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère a décidé de rejoindre Eric Ciotti dont il sera le premier adjoint si ce dernier est élu l'année prochaine. Le maire actuel de la cité azuréenne règle son compte à l'ancien patron du Gym.
Le 11 juillet dernier, après quatorze ans passés à la tête du club de Nice, Jean-Pierre Rivère avait officialisé son départ. Mais s'il a quitté le football, l'homme d'affaires de 68 ans n'en a pas fini avec Nice. En effet, ce lundi, il a décidé de rejoindre la liste d'Eric Ciotti pour les élections municipales en 2027. Une prise de position qui a forcément fait du bruit dans la capitale des Alpes-Maritimes. Et c'est peu dire que l'actuel maire de Nice, Christian Estrosi, n'apprécie pas du tout de voir l'ancien homme fort du Gym rejoindre son adversaire politique. Dans Nice-Matin, l'entourage de Christian Estrosi a réglé son compte à Jean-Pierre Rivère. Et le football n'est évidemment pas très loin.

Règlement de comptes à Nice

Le quotidien azuréen a en effet fait réagir des proches de l'actuel maire, et la réponse est plutôt brutale. « Jean-Pierre Rivère a toujours été un homme d’affaires cherchant à faire de l’argent. Il a même cherché à racheter le stade à bas prix ce à quoi le Maire s’est toujours refusé. Il voulait aussi imposer une œuvre d’art de sa compagne à la place du I love Nice ce qui n’était pas concevable. Ceci explique cela », expliquent le clan Estrosi. Autrement dit, l'OGC Nice aurait été le point de départ de cette embrouille entre l'ancien président et l'actuel maire. Au moment où sportivement la formation qui appartient à Ineos n'est pas dans une forme resplendissante, on imagine bien que les actuels dirigeants de l'OGC Nice se seraient bien passés de cette embrouille politique. D'autant que les supporters niçois sont plus proches de Jean-Pierre Rivère que de Christian Estrosi.
0
Derniers commentaires

PSG : Pierre Ménès félicite ce joueur « horrible »

C'est son problème menez Lee ne joue que en arrière. Sa n'apporte pas grand chose plus ça le ralenti par moment

L'OL s'écroule brutalement, Paulo Fonseca accusé

il les regardent pas il le prouve par ses commentaires

L'OL s'écroule brutalement, Paulo Fonseca accusé

mdr pourquoi tu inventes les professionnel du foot disent l'inverse justement ya une phylosophie de jeu dc tu prouves bien que tu regarde pas les matchs footix

Le PSG convoque d'urgence le vrai Lucas Chevalier

Ça non, face au Real ce n'est pas la raison, c'est un manque d'adresse criant des attaquants du rela car ce n'était pas dans des sorties incroyables bouchant les angles

L'OL s'écroule brutalement, Paulo Fonseca accusé

mallheureusement je suis assez d'accord j'ai jamais vu l'ol aussi ennuyeux dans le jeu .. Pourtant pour moi y a un effectif pour jouer bien mieux que ca .. la directive c'est de defendre et uniquement de defendre ca crame des joueurs et ca met en danger l'equipe au moindre coup de fatigue.. tu peux pas arreter de jouer a 1-0 a chaque fois

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

