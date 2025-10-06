Nice : Jean-Pierre Rivère se fait humilier par la mairie

C'est son problème menez Lee ne joue que en arrière. Sa n'apporte pas grand chose plus ça le ralenti par moment
il les regardent pas il le prouve par ses commentaires
mdr pourquoi tu inventes les professionnel du foot disent l'inverse justement ya une phylosophie de jeu dc tu prouves bien que tu regarde pas les matchs footix
Ça non, face au Real ce n'est pas la raison, c'est un manque d'adresse criant des attaquants du rela car ce n'était pas dans des sorties incroyables bouchant les angles
mallheureusement je suis assez d'accord j'ai jamais vu l'ol aussi ennuyeux dans le jeu .. Pourtant pour moi y a un effectif pour jouer bien mieux que ca .. la directive c'est de defendre et uniquement de defendre ca crame des joueurs et ca met en danger l'equipe au moindre coup de fatigue.. tu peux pas arreter de jouer a 1-0 a chaque fois
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|13
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|14
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|16
|12
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|10
|7
|2
|4
|1
|-1
|9
|10
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
|9
|12
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|8
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|7
|1
|2
|4
|-8
|3
|11
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
