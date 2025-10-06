Nice : Jean-Pierre Rivère se fait humilier par la mairie

Ancien président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère a décidé de rejoindre Eric Ciotti dont il sera le premier adjoint si ce dernier est élu l'année prochaine. Le maire actuel de la cité azuréenne règle son compte à l'ancien patron du Gym.

Le 11 juillet dernier, après quatorze ans passés à la tête du club de Nice, Jean-Pierre Rivère avait officialisé son départ . Mais s'il a quitté le football, l'homme d'affaires de 68 ans n'en a pas fini avec Nice. En effet, ce lundi, il a décidé de rejoindre la liste d'Eric Ciotti pour les élections municipales en 2027. Une prise de position qui a forcément fait du bruit dans la capitale des Alpes-Maritimes. Et c'est peu dire que l'actuel maire de Nice, Christian Estrosi, n'apprécie pas du tout de voir l'ancien homme fort du Gym rejoindre son adversaire politique. Dans Nice-Matin , l'entourage de Christian Estrosi a réglé son compte à Jean-Pierre Rivère. Et le football n'est évidemment pas très loin.

Règlement de comptes à Nice

Le quotidien azuréen a en effet fait réagir des proches de l'actuel maire, et la réponse est plutôt brutale. « Jean-Pierre Rivère a toujours été un homme d’affaires cherchant à faire de l’argent. Il a même cherché à racheter le stade à bas prix ce à quoi le Maire s’est toujours refusé. Il voulait aussi imposer une œuvre d’art de sa compagne à la place du I love Nice ce qui n’était pas concevable. Ceci explique cela », expliquent le clan Estrosi. Autrement dit, l'OGC Nice aurait été le point de départ de cette embrouille entre l'ancien président et l'actuel maire. Au moment où sportivement la formation qui appartient à Ineos n'est pas dans une forme resplendissante, on imagine bien que les actuels dirigeants de l'OGC Nice se seraient bien passés de cette embrouille politique. D'autant que les supporters niçois sont plus proches de Jean-Pierre Rivère que de Christian Estrosi.